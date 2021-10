Bakenga får «frimerke» overalt: – De setter veldig pris på meg

Mushaga Bakenga var en av Eliteseriens heteste spisser da han forlot Odd i sommer til fordel for japanske Tokushima Vortis, og fleipet med at han øynet muligheten for landslagsspill dersom bare Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King la skoene på hylla samtidig.

Legge opp har de heldigvis ikke gjort, men i løpet av de siste månedene har det skjedd en hel del likevel:

Eliteseriespisser som Erik Botheim, Veton Berisha og Ohi Omoijuanfo har alle fått sjansen i Ståle Solbakkens tropp, samtidig som stjernetrioen er ute av kommende samling mot Tyrkia og Montenegro.

HAR FÅTT HUS AV KLUBBEN: Dette huset sto og ventet på Mushaga Bakenga da karanteneperioden var unnagjort. Foto: Privat

– Var det kanskje nå du skulle vært her hjemme...?

– He-he, det vet man aldri. Men vi var flere spisser i Eliteserien rundt samme nivå, og de har fått muligheten nå. Jeg er veldig glad på deres vegne, selvfølgelig. Tanken har streifet meg, at det kunne vært muligheter, men jeg føler at jeg spiller på enda høyere nivå i Japan nå. Men hittil har jeg ikke hørt noe fra godeste Ståle, og han har nok mer enn nok å tenke på. Jeg er heller glad for at Ohi og Veton fikk muligheten nå. Det er bra for å vise resten av spillerne i Norge at hvis du gjør det bra nok, spiller det ikke noen rolle om du holder til i en norsk klubb, sier Bakenga.

Alt-mulig-mann

Selv har han fått en finfin start i sin nye klubb, Tokushima Vortis. Etter å ha kommet fra benken i sin første kamp startet han den neste, og søndag scoret han sitt første mål i kamp nummer 2 fra start.

Det skjedde etter en times spill mot Sagan Tosu, da han utnyttet en klønete keeperinngripen og satte inn 3-0-målet fra nærmest død vinkel.

To minutter senere ble 29-åringen tatt av banen - helt utslitt.

– En av de første advarslene jeg fikk fra Tarik (Elyounoussi) handlet om luftfuktighet og varme. Det har ikke vært så ille fram til nå, men en formiddagskamp med kampstart 13 var ille. Jeg sleit skikkelig. Det var som å spille i en sauna, så jeg er glad jeg rakk å få målet før jeg ble byttet ut, sier Bakenga.

– Hvordan vil du beskrive starten din i Japan?

– Det er så mye kjærlighet og forståelse, alt er så gjennomført og skikkelig. De er veldig takknemlige for at jeg kom hit, og jeg får virkelig være meg selv hele veien. De setter pris på at jeg vil lære meg den japanske kulturen, og setter veldig pris på meg som person - noe de er veldig flinke til å si fra om at de gjør også. Det er en nydelig klubb, sier Bakenga.

29-åringen har flyttet inn i eget hus og kommet godt i gang med tanke på å lære seg japansk. For at overgangen skal gå så smidig som overhodet mulig har Bakenga også fått sin egen «altmuligmann» - som hjelper ham med nesten alt av daglige gjøremål.

Vedkommende er også med ut på banen under treningene for å oversette alt den spanske treneren sier under øktene.

– Jeg har en tolk som er med meg overalt. Treneren har sin tolk, og når han snakker spansk, oversetter tolken til japansk for resten av spillergruppa. Og så oversetter tolken min videre fra japansk til engelsk for meg og en serbisk lagkamerat. Og så har brasilianerne i klubben sin tolk igjen. Det var litt spesielt i starten, men nå tenker jeg ikke over det i det hele tatt, sier Bakenga og ler.

Men tolken gjør altså langt flere oppgaver enn bare å oversette: for eksempel bilkjøring, for selv om Bakenga har førerkortet i Norge, får han ikke kjøre bil i Japan enn så lenge.

– Han kjører meg overalt jeg trenger. Bare jeg trenger en flaske vann fikser han det. Jeg bestiller mat gjennom ham, jeg setter opp bankkonto gjennom ham og så videre. Vi har fått et godt vennskap allerede.

MERKER NIVÅFORSKJELLEN: Bakenga sier intensiteten og det tekniske nivået er et steg eller to opp fra det han var vant med fra Eliteserien. Foto: Sigve Kvamme

Bakenga har også lovet å gjøre TV-intervjuer på japansk før han gir seg i Tokushima Vortis, og foreløpig går han på kurs et par dager i uka. Om progresjonen fortsetter kan det ganske raskt spøke for jobben til tolken...

– Språket sitter bedre for hver uke, men folk her blir jo imponert bare du sier hei. De mener jeg er flink, men jeg vet ikke om de virkelig mener det. Jeg forstår i hvert fall en god del, i hvert fall når jeg har bestilt mat på døra. Da slår jeg av en liten prat med de som leverer, som gjerne er fans. Da blir de veldig fornøyde, sier Bakenga.

Nedrykksstrid

Supporterne er nok fornøyde med det som er prestert på banen også den siste tiden: Med to strake seire har Tokushima Vortis fått et lite pusterom i nedrykksstriden, der de ligger som nummer 16 av 20 lag.

De tre nederste rykker ned, og Bakenga & co har fem poeng ned til streken.

– Seieren mot Sagan Tosu (7. plass) på søndag var en bonus. Vi møter flere lag rundt oss framover, blant annet laget til Tarik (Shonan Bellmare på 17. plass). Herregud så spennende det blir. Den kampen der, og så Yokohama (20. plass) kan bli avgjørende for hele året.

– Blir du værende uavhengig av om dere holder plassen eller ei?

– Ja, jeg er stormforelsket i landet allerede. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å bli her så lenge som mulig. Ikke bare på grunn av de fine folka og kulturen her, men også fordi fotballen og nivået er veldig utviklende for min del. Jeg blir en bedre fotballspiller i Japan, fastslår han.

– Håper ikke noen blir såret

Bakenga nøler nemlig ikke med å si at ligaen han spiller i nå er «et eller to steg opp» fra Eliteserien.

– Det er ordentlig høyt nivå her, altså. Gode enkeltspillere, noen er sjokkerende bra, faktisk. At det var såpass mye mer intensivt enn det jeg var vant med var vanskelig å forestille seg. Det går fortere, og spillerne er jevnt over mye bedre teknisk. Men det er bra, jeg føler at jeg utvikler meg hver dag.

– Men flere norske lag har imponert i europacupene de siste par årene?

– Det er alltid noen som vil mene at jeg sier det jeg sier bare fordi jeg selv spiller her. Og jeg skjønner at folk stiller seg det spørsmålet, men det er nå nesten bare jeg som har spilt begge steder.

– Hvordan tror du en kamp mellom Bodø/Glimt og Tokushima Vortis ville endt?

– Jeg vet ikke, det er veldig forskjellig fotball. Glimt er nok bedre enn Tokushima på en del, og så er vi bedre enn Glimt på noe annet. Inntrykket etter å ha spilt Eliteserien og her er at det rett og slett er tøffere her. Jeg håper ikke noen blir såret for det, sier Bakenga.