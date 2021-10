Konklusjon etter krigsminnehogst: – Misforsto fredningen

Det fredede krigsminnet på Trandum ble hugget ned før sommeren. En kommisjon har konkludert med at skogen ble hugget ned fordi forvalteren av oppdraget ikke forsto at en fredning betyr at også trærne i området er fredet.

Massegravene i Trandumskogen er et av Norges aller viktigste krigsminner.

Fra 1941 til 1944 ble 194 personer ført inn i skogen. Ingen av dem kom levende ut igjen. 173 av dem var nordmenn.

På frigjøringsdagen 8. mai 2020 ble retterstedene med 17 gravmarkører, seremoniplassen og tanksskytebanen fredet av Riksantikvaren

Likevel ble skogen hugget ned for et år siden. Det skapte kraftige reaksjoner fra etterkommere og lokalmiljøet.

Forsvarsdepartementet satte ned en kommisjon som skulle avdekke hva som gikk galt slik at noe slikt ikke skal skje igjen. Nå har de kommet med sin konklusjon.

Misforståelse

I en 86 sider lang rapport redegjør kommisjonen for hendelsesforløpet da skogen ble hugget ned på forsommeren.

Der kommer det frem at kommunikasjonsproblemer mellom Forsvarsbygg, som var oppdragsgiver, og forvalteren som skulle gjennomføre hogsten, var avgjørende for at hele skogen ble felt.

Kommisjonen konkluderer med at Forsvarsbygg ikke forklarte godt nok hva en fredning betyr for trærne i området.

«Slik kommisjonen forstår hendelsesforløpet, var skogforvalteren kjent med at området var fredet og hva fredning innebærer, men h*n misforsto fredningens betydning for trærne i Trandumskogen, og mente at hogsten som ble planlagt, avtalt og iverksatt, var tillatt,» skriver de i rapporten.

Kommisjonen understreker likevel at Forsvarsbygg har hovedansvaret for at den fredede skogen ble hugget ned.

Har akseptert forelegg

Videre konstaterer kommisjonen at Forsvarsbyggs rutiner og prosesser ikke var tilstrekkelige til å håndtere tiltaket som skulle gjennomføres i Trandumskogen.

Forsvarsbygg har tidligere beklaget på det sterkeste nedhogsten i et av Norges aller viktigste militærhistoriske kulturminner.

– Det ble begått en faglig feilvurdering på vår side, noe som vi er forferdelig lei oss for. Vi har full forståelse for at mange er opprørt og lei seg over at dette kunne skje, har direktør Thorbjørn Thoresen tidligere sagt til TV 2.

De har akseptert et forelegg på 100.000 kroner, og iverksatt tiltak der de har hugget ned skogen.

Flere mangler

Kommisjonen mener det har forekommet det de beskriver som alvorlige mangler i behandlingen av trefellingen.

«På et overordnet nivå har ikke rutinene og prosessene sikret involvering av rett kompetanse. Dette har ført til alvorlige mangler ved planleggingen av tiltakene som rutinene og prosessene heller ikke har fanget opp og korrigert før hogsten ble igangsatt,» skriver de i rapporten.

KRIGSHISTORIE: Vidkun Quisling og andre landsforrædere ble tvunget til å rydde opp kroppene etter henrettelsene på Trandumskogen. Nå er skogen hugget ned.

De peker på følgende mangler:

Manglende oppdatert og dekkende oversikt over kulturminner

Manglende involvering av rett fagkompetanse

Manglende kontroll i forkant av tiltaket

Manglende avklaring med fagkompetanse under utførelsen av oppdraget

Manglende dokumentasjon og formalisering av trinn i prosedyrene

En sentral feil var ifølge kommisjonen at man stolte utelukkende på GPS-koordinater da skogen skulle hugges ned. Selve gravstøttene ble markert med refleksvester, men trærne ble likevel hugget ned.

Ullensaker kommune har anmeldt Forsvarsbygg for hogsten. Saken er fremdeles under etterforskning.

Foreslår flere tiltak

Kommisjonen foreslår følgende konkrete tiltak for å unngå at en lignende hendelser ikke skal skje igjen.

Anbefalte tiltak ved forvaltning av fredet skog

Involvering av rett fagkompetanse

Kontroll i forkant av tiltaket

Avklaringer med fagkompetanse under utførelsen av oppdraget

Dokumentasjon og formalisering av trinn i prosedyren

Styring, kontroll og oppfølgning av entreprenørens ytelse.

Anbefalte tiltak ved anleggsvirksomhet i vernet naturområde