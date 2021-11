I 2017 raknet alt for Ole-Alexander (33) – slik kom han seg ut av krisen

Selv om mange nordmenn har bedret sin økonomiske situasjon det siste halvannet året, sliter fortsatt tusenvis av mennesker med uhåndterlig gjeld.

Gjennom flere artikler har TV 2 belyst hvordan mange av de som hadde det vanskelig økonomisk før korona, har fått det vanskeligere.

Hvordan skal man egentlig komme seg ut av det når alt virker håpløst på grunn av den store gjelden?

Ole-Alexander Walseth (33), som selv stod i en tilsynelatende umulig situasjon økonomisk flere år før korona, vet godt hvor vanskelig det er. For å hjelpe andre som sliter med uhåndterlig gjeld, vil han fortelle sin historie.

– Det startet med det første kredittkortet da jeg var 21 år gammel. I begynnelsen hadde jeg kontroll, men etter hvert begynte jeg å bruke mye penger jeg ikke hadde, forteller han.

Walseth måtte ta svært krevende grep, men klarte til slutt å komme seg ut av gjeldskrisen.

GAMBLING: Ole-Alexander Walseth spilte seg til milliongjeld. I 2017 raknet alt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Over én million i forbruksgjeld

Walseth slet med spilleavhengighet, og begynte å låne penger for å finansiere gamblingen.

Da det toppet seg i 2017, hadde han 12 kredittkort, forbrukslån i ni ulike banker og en forbruksgjeld på over én million kroner.

– Den sommeren begynte det virkelig å gå opp for meg hvor mye jeg skyldte. Det var bekmørkt, og jeg kjente på en konstant angst og uro. Det føltes helt umulig, forteller Walseth.

FOR SENT: Thea Olsen, som er forbrukerøkonom i Danske bank, oppfordrer alle med gjeldsproblemer til å be om hjelp tidlig. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank sier det kan være små beløp som over tid fører til problemer med nedbetaling av gjeld.

– Når man kjenner at økonomien skranter, kan det være tungt å åpne regningene som kommer i posten. De blir liggende på kjøkkenbenken i lengre tid, og haugen med konvolutter vokser, sier Olsen.

Walseth ble på det verste ringt av kreditorer opp mot 50 ganger på samme dag.

– Da jeg omsider begynte å grave i postkassa, fant jeg brev fra banker jeg ikke engang husket at jeg hadde søkt om lån i.

Walseth stod først fram med sin historie hos TV 2 mars 2018.

LÅN: I 2017 hadde han så store gjeldsproblemer at han ikke fikk nye lån av bankene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Ekstrem lettelse

Ifølge Olsen er en av de vanligste årsakene til store økonomiske problemer at man blir sittende med for mange lån.

– Har du store gjeldsproblemer, bør du først og fremst søke om hjelp. Dessverre er det mange som gjør det for sent.

Jo tidligere du får hjelp til å håndtere økonomiske problemer, desto enklere er det å komme ut av dem.

Da Walseth innså at han måtte ta grep, fortalte han først om den massive gjelden til en god venn.

– Han hjalp meg med å åpne brevene og få oversikt over hvor mye jeg skyldte. Det var en ekstrem lettelse å ha noen å dele byrden med, sier Walseth.

Med hjelp fra vennen tok Walseth kontakt med alle han skyldte penger for å se om det var mulig å komme fram til en løsning.

– Det var ekstremt vanskelig å få det totale bildet, for plutselig dukket det opp nye lån jeg hadde tatt opp. Vi brukte flere måneder på å undersøke alt sammen.

Da han til slutt fikk oversikt, skjønte han at det var umulig å få til en avtale med alle kreditorene og bankene.

VANSKELIG: Ole-Alexander skrev dagbok under den verste perioden. Notatene kan bli til en bok. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Skaffet oversikt

Olsen understreker viktigheten av å innse egen situasjon dersom du har store gjeldsproblemer.

– Du må rett og slett tørre å stupe inn i realiteten, selv om det kan føles vondt. Du må få en full oversikt over din egen økonomiske situasjon, sier Olsen.

På Gjeldsregisteret kan du enkelt finne ut hvor mye du har i usikret gjeld, som hovedsakelig omfatter forbrukslån og kredittkortgjeld.

Registeret ble innført i 2019, og fantes derfor ikke da Walseth trengte å skaffe oversikt i 2017. Da han skjønte at det var håpløst å komme fram til en løsning på egen hånd, tok han kontakt med NAV gjeldsrådgivning.

– Jeg hadde et møte med NAV rett før jul i 2017 hvor jeg fortalte om situasjonen. Rådgiveren var veldig hyggelig og fortalte meg hvilke alternativer som fantes, sier Walseth.

KUNNE IKKE: Walseth hadde aldri hadde klart å nedbetale gjelden på egen hånd. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Blytungt

For Walseth var det søknad om gjeldsordning som framstod som den beste løsningen. Han hadde imidlertid såpass mye lån at NAV-rådgiveren mente det ville gå opptil fire år før han ville få innvilget søknaden.

– Jeg forstår at det må være et regelverk som gjør at man ikke kan utnytte ordningen ved å kjøpe alt mulig rett før man begynner. Samtidig hadde jeg utrolig lyst til å ordne opp med en gang. Jeg ville få til en løsning, og var klar til å stå foran hele Norge og innrømme at jeg hadde driti meg ut, om det var det som skulle til, sier Walseth.

For 33-åringen var det akkurat det som skulle skje, da han etter hvert fikk ja på søknaden om deltagelse i TV 3-programmet Luksusfellen.

– Ting blir lysere etter hvert Ole-Alexander Walseth

– Ekspertene i Luksusfellen regnet ut at jeg aldri hadde klart å nedbetale gjelden på egen hånd – den ville bare økt. Uten Luksusfellen tror jeg det hadde blitt gjeldsordning, sier Walseth.

Deltagelse i Luksusfellen er selvfølgelig ikke en løsning for de fleste som sliter med stor gjeld. Walseth oppfordrer alle i en lignende situasjon til å søke hjelp så fort som mulig.

– Det er blytungt den første perioden, men ting blir lysere etter hvert.

OVERSIKT: Det tok flere måneder for Walseth å få oversikt over økonomien i 2017. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Gratis hjelp

Trygve Rossebø i Navs kompetansesenter for gjeld er bekymret for det han omtaler som en trippelsmell, og tenker da på at det er ventet høyere boliglånsrenter, dyrere strøm og dyrere bensin og diesel.

Han har et klart råd til de som sliter med økonomien.

– Ta kontakt med de som kan hjelpe deg. Informer kreditorene, altså de du skylder penger, om den situasjonen du står i. Og ta kontakt med oss i NAV, oppfordrer Rossebø.

Han viser til at Nav har et stort gjeldsrådgivningsapparat som er gratis å benytte seg av.

– Her handler det om å komme på banen så tidlig som mulig. Du kan ikke sitte og vente på at ting skal bedre seg av seg selv. Du må ta tak nå, sånn at du kan sikre din egen fremtid på en god måte.

– Opplever skam

Om du tar kontakt tidlig nok, kan løsningen finnes hos din primærbank.

Noen banker spesialiserer seg på å hjelpe folk med store gjeldsproblemer ved å tilby lån som andre banker avslår.

– Det er større sannsynlighet for å få løst situasjonen dersom det tas kontakt så tidlig som mulig. Gjerne før kreditorer og namsmann etablerer betalingsanmerkninger, da kundene på dette stadiet kan ha flere løsninger, sier seniorrådgiver Henning Conradi-Guttulsrød i Bank2.

I dag har Ole-Alexander Walseth svært god kontroll på økonomien sin, sannsynligvis langt bedre enn de fleste. Gjelden er redusert til rundt 400.000 kroner.

– Økonomien er fortsatt trang, og jeg må være flink til å prioritere. Men det er en sinnssykt deilig følelse å se hvordan summen går nedover, sier Walseth.

STÅR FREM: Ole-Alexander Walseth (29) velger å stå frem med sine gjeldsproblemer for å hjelpe andre. Foto: Privat Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Om han følger planen, er han kvitt gjelden om fire år.

Hvordan beholde kontrollen på økonomien? Dersom du klarer å få kontroll på økonomien etter å ha hatt store gjeldsproblemer, er det viktig å ikke falle tilbake til gamle uvaner. Forbrukerøkonom Thea Olsen har laget noen punkter for hvordan du kan beholde kontrollen. Første prioritet bør være å følge den nedbetalingsplanen du nå har satt.

Åpne alle regninger, og ikke utsett nedbetalinger.

Det er viktig å være bevisst på hva du bruker penger på. Ikke ta opp nye forbrukslån, eller bruk av kredittkort. Ikke kjøp produkter eller varer med penger du ikke har.

Bufferkonto er også et viktig grep. Å følge et stramt budsjett er ofte en utfordring, og ikke alltid like lett. Så selv om du kun kan spare små beløp, er det lurt å spare til en bufferkonto slik at du er bedre forberedt på uforutsette regninger, eller andre økonomiske hendelser som skal dukke opp.