Solbakken om skadekrisen: – Dette har vært ekstremt

Landslagssjef Ståle Solbakken har virkelig hatt hodebry de siste ukene. Én etter én har norske landslagsspillere meldt forfall til landslagets viktige samling.

– Dette har vært ekstremt, men vi får ikke gjort noe med det. Vi var ferdig med alt dette i dag tidlig, så har vi nullstilt oss. Vi har hatt et godt møte med trenerne hvor vi har lagt noen slagplaner. Jeg har snakket med noen av spillerne og lagt frem hva jeg tenker, sier landslagssjefen.

Erling Braut Haaland, Joshua King, André Hansen, Alexander Sørloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson har alle måtte melde forfall.

Under pressekonferansen bekreftet Ståle Solbakken at Per Kristian Bråtveit også mister landskampene. Inn kommer Strømsgodset-keeper Viljar Myhra.

– Gidder ikke å svare på spørsmål om de skadde spillerne



Ståle Solbakken innledet pressekonferansen med at han ikke gadd å svare på spørsmål om de skadde spillerne.

– Det går stille og rolig fremover med Erling, men han er ikke i nærheten av å bli klar. Jeg gidder ikke å svare på spørsmål som inneholder de skadde spillerne for det har ikke noe for seg. De kommer ikke, de er ikke aktuelle og de er ikke viktige i de to kommende landskampene her, så får vi håpe at mange av de er disponible i november, innledet Solbakken pressekonferansen.

Til tross for at halve startelleveren trolig må byttes ut ser Solbakken lyst på situasjonen.

– Jeg har vært i denne situasjonen mange ganger, som underdog. Jeg har en god følelse. Jeg er god på dette, det er kanskje styrken min som trener. Jeg har null tro på at Tyrkia kommer til å kjøre over oss, sier Solbakken.

Borussia Dortmund-stjernen Haaland var lenge usikker, men publiserte mandag en melding på Twitter, hvor han gjorde det klart at han ikke rekker kampene.

Jærbuen scoret fem mål under landslagets forrige samling. Nederland (1), Latvia (1) og Gibraltar (3).

Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Norge 💪🏻 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 4, 2021

TV 2s ekspert tror Berisha starter på topp mot Tyrkia

Norges spissalternativer mot Tyrkia trolig følgende spillere: Veton Berisha (Viking), Ohi Omoijuanfo (Molde) og Kristian Thorstvedt (Genk).

– Berisha traff jeg for første gang på bussen nå, og Ohi har jeg knapt hilst på, sier Solbakken.

Solbakken bekreftet også at Veton Berisha har vært i diskusjonen til uttak hele veien.

– Veton har vært aktuell hele tiden, men vært i en meget tøff konkurransesituasjon.

TV 2s landslag- og fotballekspert Jesper Mathisen tror Norge stiller med følgende lag mot Tyrkia:

(4-4-1-1): Ørjan Håskjold Nyland - Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling - Martin Ødegaard, Morten Thorsby, Patrick Berg, Mohamed Elyounoussi - Kristian Thorstvedt - Veton Berisha.

