Når Smøla kommune skal presentere historien på øya og de ulike kulturminnene, valgte de å ta i bruk ny banebrytende teknologi.

Laila Skaret er daglig leder ved Gurisenteret på Smøla. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi har prøvd å oppdatere oss på det som skjer. Vi skriver ikke med penn og blekk, vi skriver med den nye teknologien når vi forteller historien, forteller Laila Skaret, daglig leder ved Gurisenteret.

Det nye her er bruken av 3D-teknologi, der du ved hjelp av din egen telefon og en app kan oppleve historie på en helt ny måte.

Den såkalte AR-Teknologien er ikke helt ulik det du ser i Pokemon Go, men her dukker det oppe ekte skuespillere via mobilen. Ikke bare snakker skuespillerne til deg, men du kan også studere historiske funn i 3D.

– Den meste kjente AR-opplevelsen er jo Pokemon Go, og vi har byttet ut pokemons med hologrammer av skuespillere fra Smøla, forteller Peder Børresen fra selskapet som har utviklet den nye appen.

MOBIL: Peder Børresen viser skuespiller Bjørn Ivar Hannasvik via mobilen hvordan kulturminner og hologrammer blir integrert i virkeligheten. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Smøla har noen helt unike kulturskatter, og et av problemene er at de er gjemt og skjult. Edøystjerna som ligger her er under bakken. Og ved bruk av moderne AR-teknologi kan publikum få oppleve disse kulturskattene som om de hang i lufta rett foran dem, forklarer Børresen.

Ved å bruke en app på din egen telefon, kan du altså få tilgang til hologram av skuespillere. Disse er spilt inn foran en grønn vegg, og ved hjelp av avansert 3D-teknologi så kan de tilsynelatende dukke opp ute i virkeligheten.

AR-Teknologi Augmented reality (AR), ofte kalt utvidet virkelighet på norsk. Det er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd. Man får et ekstra lag av informasjon. Den ekstra informasjonen vil typisk ikke erstatte virkeligheten, men utvide den på en eller flere måter.

Nytt og banebrytende

Selv om hologrammer har vært brukt før er måten de gjør det på i den nyutviklede appen helt ny. Lørdag 9. oktober kan folk for første gang teste dette på egenhånd.

– Det er første gang volumetrisk video er brukt i Norge. Her altså hologrammer av mennesker som forteller disse historiene, forklarer en stolt Børresen.

HOLOGRAMMER: Smøla bruker ny teknologi når de skal vise frem historien og kulturminner. En app med 3D teknologi gir en revolusjonerende opplevelse. Dette er screenshots fra appen. Foto: Peder Børresen / Holocap Les mer HOLOGRAMMER: Smøla bruker ny teknologi når de skal vise frem historien og kulturminner. En app med 3D teknologi gir en revolusjonerende opplevelse. Dette er screenshots fra appen. Foto: Peder Børresen / Holocap Les mer HOLOGRAMMER: Smøla bruker ny teknologi når de skal vise frem historien og kulturminner. En app med 3D teknologi gir en revolusjonerende opplevelse. Dette er screenshots fra appen. Foto: Peder Børresen / Holocap Les mer HOLOGRAMMER: Smøla bruker ny teknologi når de skal vise frem historien og kulturminner. En app med 3D teknologi gir en revolusjonerende opplevelse. Dette er screenshots fra appen. Foto: Peder Børresen / Holocap Les mer HOLOGRAMMER: Smøla bruker ny teknologi når de skal vise frem historien og kulturminner. En app med 3D teknologi gir en revolusjonerende opplevelse. Dette er screenshots fra appen. Foto: Peder Børresen / Holocap Les mer

Ønsker å nå ungdommen

Laila Skaret ved Gurisenteret legger ikke skjul på at ønske om å nå nye generasjoner er ett av hovedmålene med den nye satsingen.

– Vi tror og vi merker at det appelerer til ungdommen. Og hvis vi skal få ungdommen med på laget, og at de skal få interesse for historien vår, så tror vi at vi må bruke den nye teknologien.

Samme dag som vi får demonstrasjon av den nye appen, så får også elever ved 10. klasse på Smøla skole være prøvekaniner.

– Det er tøft, sier en ivrig John Peder Kruse. – Nå kan vi se hvordan det ser ut under her.

– Det er mye kjekkere å se det på en telefon enn fra en plakat eller et ark, sier Vegard Roksvåg Baadnes.

UNGDOM: Vegard Roksvåg Baadnes undersøker kulturminner med mobilen, mens Iben Irmeli Sørlie og John Peder Kruse følger spent med. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg syns det var veldig kult å få se vikingskipet fra flere vinkler i stedet for en plakat. Det blir mye mer realistisk fordi du skjønner at det var et digert skip som var her. Appen hjelper deg så du kan se det fra flere vinkler og se opp i det. Det føles som at du er der, forklarer Iben Irmeli Sørlie.

Kulturminner flyttet

Heidi Rognskog Mella - Prosjektleder Foto: Frode Sunde / TV 2

Kulturminnene er ikke bare gjemt under jorden på Smøla, noen av dem er også flyttet til museum i andre deler av landet. Nå har de klart å "hente" attraksjonene hjem ved hjelp av mobilen.

– Kulturminnene er ting som befinner seg i Vitenskapsmuseet i Trondheim eller på Kulturhistorisk museum i Oslo. Vi får ikke tak i de og kan vise de frem her på Smøla, så da er 3D teknologi veldig hendig for oss, sier Prosjektleder Heidi Rognskog Mella.

VIKINGSKIP: Magne Aandal Pettersen som både er skuespiller og arkeolog, peker mot stedet der Edøyskipet ligger begravet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Blitt foreviget

Skuespillerne som nå har blitt digitalisert har heller ingen ting i mot å ha fått et nytt digitalt liv. Magne Aandal Pettersen er både skuespiller og arkeolog, og han innrømmer at selv om han er glad i gamle ting så gir dette en ny opplevelse.

– Det som ligger bak oss her er Edøyskipet. Tidligere så kunne du bare lese om det på en sånn plankett, men nå kan du altså se det i 3D. Så du kan altså rett og slett komme litt nærmere innpå det, og det e topp, slår arkeologen fast.

EVIG: Bjørn Ivar Hannasvik har sikret seg et langt liv på disse jordene, i alle fall via en mobiltelefon. Foto: Frode Sunde / TV 2

En av de andre som har blitt hologrammisert konstaterer at han nå har fått ett lenger liv i det digitale universet.

– Selv om jeg havner seks fot under engang, så blir jeg ikke helt død likevel, ler bonde og skuespiller Bjørn Ivar Hannasvik