«Halve» Norge-troppen mangler, men også i Tyrkia er det et uromoment

Se Tyrkia-Norge på TV 2 og Play fredag fra klokken 20.00!

Ståle Solbakken har sett spiller etter spiller melde forfall til landslagssamlingen. Men heller ikke i Tyrkia har alt gått på skinner den siste tiden.

Senol Gunes fikk sparken etter forrige landslagssamling og Tyrkias nyansatte trener, Stefan Kuntz, har kun hatt noen dager med spillerne sine.

Mandag hadde tyskeren sin første trening med det tyrkiske landslaget. Allerede fire dager senere står Norge på motsatt banehalvdel i det som kan bli en vinn- eller forsvinn-kamp for begge lag.

Siden 2016 har Kuntz vært sjef for Tysklands U21-landslag. Under hans ledelse har Tyskland vært i finalen i U21-EM samtlige ganger. I 2017 og 2021 vant de EM-gull, mens de måtte ta til takke med sølv i 2019.

Nå har han fått oppgaven med å ta Tyrkia til VM for første gang siden 2002. Den gang gikk de helt til semifinalen og sikret seg til slutt bronsemedaljen.

En av nordmennene som trolig kjenner Kuntz best, er U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

– Stefan Kuntz er en herlig fyr. Jeg vil kalle ham en «footballer». Han begynner å bli en voksen mann og har vært med på mye. Han er en god person som kommer og deler ut klemmer. Han var faktisk i Norge som gjest under et cupfinale-seminar, ellers har jeg jo møtt ham under kamper og trekninger, sier Smerud.

SJEFER: Ståle Solbakken og Leif Gunnar Smerud under en landslagstrening. Foto: Geir Olsen

Rangerer seier over Kuntz som en av de største han har opplevd

For mange vil trolig Kuntz være et ukjent navn, men tyskeren har oppnådd mye gjennom en lang karriere i fotballen.

Han har 449 kamper som spiller i Bundesliga og er en av FC Kaiserslauterns største legender i klubbens historie. Han scoret 93 mål for klubben og vant både Bundesliga og den tyske cupen med FC Kaiserslautern.

Han har også 25 landskamper for Tyskland, hvor han trolig huskes best for å ha scoret mot England både i ordinær tid og under straffesparkkonkurransen, som sendte engelskmennene ut av EM i 1996. Et mesterskap Kuntz og Tyskland sikret seg EM-gull.

– Han har gjort det utrolig bra som trener og vunnet mye. Vi har hatt flere tøffe kamper mot dem. Han har spilt en angrepsvillig fotball hvor de liker å dominere kampen.

En av kampene Smerud husker spesielt godt er da Norges U21-landslag slo Kuntz sitt Tyskland 3-1 i EM-kvaliken.

Norge sjokkerte tyskerne som nylig hadde vunnet U21-EM. I Norges tropp var Martin Ødegaard, Morten Thorsby, Andreas Hanche-Olsen, Julian Ryerson, Iver Fossum og Dennis Johnsen. Samtlige er med i Solbakkens tropp til Tyrkia-kampen.

Smerud rangerer bragden som et av de største øyeblikkene han har hatt med Norges U21-landslag.

– Ja, det tror jeg. Dersom et norsk lag slår Tyskland i en viktig kvalikkamp, så er det grunn til å henge det ganske høyt oppe. Det viser også at disse spillerne har spilt viktige kamper. Nå skal Norge ut i et par meget viktige kamper. Det er absolutt grunn til å være positiv.

Føler seg trygg på hva som venter

Smerud sier at han har snakket med Ståle Solbakken om hvordan han har opplevd lagene til Kuntz opp gjennom årene.

– Da vi slo dem i Drammen, var mye av grunnen at vi klarte å vinne ballen høyt oppe noen ganger. Kuntz liker å dytte spillerne fremover, så det er mulig å skape ting på kontra, når man får gunstige brudd. Han er nok vant til kamper hvor laget hans dominerer med gode spillere. Det blir spennende å se hvordan Tyrkia-laget hans ser ut, sier Smerud.

Kuntz møtte pressen torsdag ettermiddag og fikk spørsmål fra VG om taktikken hans.

– Jeg vet at folk er interessert i hvilke endringer jeg vil gjøre på laget, men Norge vil få med seg hva jeg sier her. Så jeg vil ikke snakke om det, svarte tyskeren til VG.

Ståle Solbakken på sin side føler seg ganske sikker på at Kuntz enten kommer til å bruke formasjonene 4-3-3 eller 4-2-3-1.

– Vi har god oversikt på ham med tanke på OL-landslaget til Tyskland i tillegg til hans lange karriere på U21-landslaget. Vi har også god oversikt over hva Tyrkia har gjort i det siste og deres enkeltspillere. Vi er ganske sikre på at de kommer i én av de to formasjonene, og det tyder også uttaket på, svarte Solbakken på Nettavisens spørsmål under tirsdagens pressekonferanse.

Se Tyrkia-Norge på TV 2 og Play fredag fra klokken 20.00!