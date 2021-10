Full forkjølelsesforvirring: – Hva er egentlig situasjonen nå?

Forkjølelsen sprer seg raskt blant folk i disse dager. Men hva skal man egentlig gjøre når man blir syk nå, etter pandemien? NHO frykter at rådene er for uklare og vil føre til høyere sykefravær.

– Hva er situasjonen nå? Er vi tilbake der vi var før korona? Eller er vi nå i en situasjon der terskelen for å være hjemme fra jobb er lavere enn før korona? spør Nina Melsom, direktør i NHO arbeidsliv.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv, NHO. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Forvirringen brer seg blant arbeidsgivere og arbeidstakere som er usikre på hvor grensa går for å holde seg hjemme når nesa renner og halsen klør.



– Hvis jeg hoster og nyser litt, er det ok å gå på jobb? Jeg kjenner på forvirringen selv, så jeg tror det er mange andre som også kjenner på det, sier Melsom.

NHO etterspør klarere retningslinjer fra myndighetene for bedriftene, slik at både arbeidsgiver og arbeidstakere vet hva de skal gjøre når symptomene dukker opp, også etter pandemien.

– Det jeg registrerer nå er at myndighetene oppfordrer folk til å ta en test for å bekrefte eller avkrefte om man har korona. Samtidig sier de at det er ikke noe arbeidsgiver skal ta stilling til, og det krever en vanskelig juridisk vurdering, sier Melsom.

Disse rådene gjelder

Overlege ved FHI, Preben Aavitsland, viser til disse rådene dersom man føler seg småsyk:

GUIDE: Folkehelsemyndighetene har laget en guide med sine råd hvis du føler deg syk. Foto: FHI

Guiden fra FHI tilsier at hvis man kjenner på symptomer, det vil si feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, snørr, hodepine eller nedsatt allmenntilstand, skal du først og fremst holde deg hjemme - deretter ta en test.

Melsom i NHO frykter at rådene ved milde symptomer kan føre til at flere enn nødvendig holder seg hjemme.

Det har ikke bransjer som allerede er presset på bemanning, mulighet til.

– Om det er byggebransjen eller utelivsbransjen, så kan man ikke jobbe hjemmefra. Bedriftene vil da oppleve at sykefraværet blir høyere, sier hun.

Mener fraværet vil gå ned

Arbeids- og sosialdepartementet mener derimot at de gjeldende rådene kan sørge for at sykefraværet går ned.

– Før korona har vi nok hatt et slappere forhold til det å være smittebærer. Nå som covid i større grad er en vanlig luftveisinfeksjon, så tror jeg vi skal erkjenne at hvis man har symptomer så bør man kanskje holde seg hjemme, sier statssekretær i departementet, Vegar Einan, til TV 2.

På spørsmål om de er bekymret for at arbeidstakere skal utnytte systemet, svarer Einan dette:

– Hele covid har vi hatt et system basert på tillit. Jeg er sikker på at den tilliten er grunnleggende i folk også nå.

Betydelig færre tester seg

Selv om vi er på god vei inn i forkjølelse- og influensasesongen, og myndighetene fortsatt råder folk til å teste seg, er det nå betydelig færre som gjør det.

Tall TV 2 har hentet fra tidligere ukesrapporter viser at over 230 000 personer testet seg for korona for tre uker siden. Forrige uke hadde det samme tallet sunket drastisk ned til under 75 000 personer.

– Det er som forventet at antallet tester utført på laboratoriet går nedover. En del av den nedgangen er nok også hyppigere bruk av selvtester som ikke registreres, sier Aavitsland i FHI.

Oppfordringen er klar til dem som dropper testen:

– Vi oppfordrer folk til å holde seg hjemme hvis de er syke, og har de milde symptomer bør de ta en test for å beskytte de rundt seg, sier han.