Anja og Hope ble verdenskjente – fem år etter er historien deres fortsatt helt unik

Den lille gutten sto naken, utsultet og tørst på gaten i Nigeria. Han var utstøtt av familien og landsbyen fordi de mente han var heks.

Den sterke videoen, som du kan se øverst i saken, ble tatt under innspilling til en dokumentar om danske Anja Ringgren Lovén i 2016, og den vakte reaksjoner i hele verden.

Lovén drev allerede da et barnehjem i Nigeria sammen med sin ektemann, David, og møtet med gutten forandret livene deres. Gutten fikk navnet Hope, og organisasjonen og barnehjemmet deres døpt om til Land of Hope.

– Svært intelligent

Det ble fort klart at Hope ikke kunne høre. Trolig var det årsaken til at han ble stemplet som heks og forvist. Overtroen er sterk i området, og sykdom, uhell og død knyttes ofte til heksekunst.

Men med trygge rammer, mat, kjærlighet og undervisning, utviklet Hope seg raskere enn man kunne drømme om.

FEM ÅR SENERE: Dette er det siste bildet av Hope. Det ble tatt i august i år. Foto: Privat/Land of Hope

– To uker etter at han ble reddet begynte han på skolen, og utviklingen skjøt fart. Vi oppdaget fort at han er svært intelligent, og på tross av at han ikke kan høre lærer han regning og skriving like fort som andre barn. Han er også veldig flink til å male og tegne, forteller Lovén til TV 2.

Ingen vet nøyaktig hvor gammel Hope er. Undersøkelser viser at han nå er mellom syv og ni år.

Sønnen til Anja Ringgren Lovén, David Jr (til venstre), var med da Lovén fant Hope på gaten, og var med å besøkte ham hver dag på sykehuset den første tiden. Siden den gang har de vært nære venner. – De er som knoll og tott når de er sammen, sier Lovén. . Foto: Privat

– Det har ikke lykkes oss å finne foreldrene hans, så ingen kan si når han ble født, men han virker litt eldre enn min egen biologiske sønn, David Jr, som er syv år, sier Lovén.

Engasjert og selvsikker

– Det går veldig bra med Hope i dag. Han er utrolig engasjert i alt som foregår rundt ham. Han er veldig kreativ. Han elsker å tegne og male. Dessuten liker han at det er ryddig og orden rundt ham, og han er opptatt av utseende sitt, sier Lovén.

– Samtidig er han en helt vanlig gutt som løper rundt og lager bråk og har uhell. Det viser at den prosess han har vært gjennom har vært fylt med kjærlighet og omsorg. Han har virkelig hatt det godt hos oss.

Hope er nå anslagsvis 8-9 år. Seks år etter han ble reddet har han et godt liv på barnehjemmet Land of Hope. Foto: Privat/Land of Hope

– Jeg tror det viser at barn ikke krever annet enn kjærlighet og trygghet for å utvikle seg bra og komme gjennom de traumene de har med seg, sier hun.

Er stolt av bildet

Hope husker ikke så mye av redningsdagen selv, men Lovén har vist ham bildet av det første møtet mellom de to mange ganger.

– Han er ikke redd eller trist når han ser på bildet. Han virker heller stolt når han ser det. Stolt over forandringen sin, at han nå er stor og sterk, forteller Lovén.

– Noe av det vi lærer barna hos oss er å elske seg selv, og det gjør virkelig Hope. Han elsker seg selv og har masse selvtillit, ler hun.

Hope er veldig flink til å tegne og male. Her viser han frem et av sine kunnstverk. Foto: Privat

Nå har barnehjemmet 80 barn pluss en del barn de følger opp andre steder. Alle barna for god skolegang, og har et prinsipp om at barnehjemmet skal være bygget opp som en familie, ikke en institusjon.

Overtro og svart magi

Hope er bare ett av mange tusen barn som utstøtes fordi de stigmatiseres som hekser i Nigeria, men Hope er faktisk en av de heldige som ble reddet.

Nigeria er et av verdens farligste land, og overtro, svart magi og korrupsjon står sterkt i regionen hvor barnehjemmet ligger.

– Hver uke får vi telefoner og henvendelser fra kirkemedlemmer eller andre som kjenner til oss. Jeg får ofte forferdelige videoer av barn som er i livsfare, sier Lovén.

Mandag denne uken mottok hun en video av en liten mishandlet gutt som organisasjonen nå leter etter. TV 2 har sett videoen.

– Jeg håper vi finner ham, sier hun.

Videoen viser et barn med synlige sår og arr sittende på bakken. Han ser desorientert og utsultet ut, men responderer når han blir snakket til.

– Hvis et barn har et handicap, eller familien rammes av sykdom eller død, vil ofte et barn få skylden for dette og anklages for å være heks. Mange forsvinner, mange blir slått og torturert, og mange drepes, forteller Lovén.

Selvutnevnte prester eller heksedoktorer er ofte de som driver fram hekseanklagene.

– De tjener penger på djevelutdrivelse og svart magi. Det er big business, sier hun.

Farefull arbeid

Innsatsen til Lovén og ektemannen kommer ikke uten en pris. Nigeria er et farlig land med mye kriminalitet, korrupsjon og uro. Både Danmark og Norge fraråder reiser til flere områder i landet, blant annet områdene ved Nigeria-deltaet hvor barnehjemmet holder til.

Anja Ringgren Lovén, ektemannen David og sønnen David Jr utenfor barnehjemmet Foto: Privat

All oppmerksomheten Lovén og ektemannen fikk etter bildet av Hope gikk viralt, gjorde at situasjonen ble farlig for dem.

På det berømte bildet har Lovén blondt hår, men etter all mediedekningen farget hun det mørkt slik at hun ikke skulle være like iøyefallende på gaten i Nigeria.

– Mannen min ba meg farge håret, og vi måtte skaffe oss bevæpnede vakter. Det har vi fortsatt, sier Lovén.

Den danske kvinnen gjør alt hun kan for å hjelpe flest mulig av de såkalte heksebarna, noe som har blitt vanskelig under pandemien.

– Som alle andre organisasjoner har vi slitt. Mye av inntekten til barnehjemmet kommer av at jeg reiser rundt og holder foredrag, så nå har det vært veldig vanskelig, sier Lovén som for tiden oppholder seg i Danmark.

Forebygger

Land of Hope-organisasjonen jobber ikke bare på barnehjemmet, men driver aktivt forebyggende arbeid i landsbyene. De driver opplysning og underviser blant annet i familieplanlegging.

Dessuten tar de barna som tidligere ble beskylt for å være hekser med tilbake til landsbyen, slik at landsbyboerne kan bli overbevist om at de ikke er hekser likevel.

I arbeidet deres er de avhengig av tillatelser til å redde barn fra politi og myndigheter. Korrupsjon er et ustrakt problem, men Lovén forteller også om gode hjelpere blant landsbyboerne og dommere i området.

Anja Ringgren Lovén kommer til Norge i november. Hun skal holde foredrag på Litteraturhuset i Oslo klokken 13.30 søndag 21. november