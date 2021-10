Et panikkanfall avslørte et langt større problem

God morgen Norges mandagskokk og kjøkkensjef ved Vaaghals og Code i Oslo, Christer Rødseth (31), er kjent for å være en mann med mange baller i lufta. Han er alltid i gang med et nytt prosjekt og sprudler over av energi og entusiasme for jobben han elsker.

Derfor var det ekstra merkelig da han ikke følte seg bra under en middag med foreldrene sommeren i 2019.

– Jeg var uvel og det er ganske uvanlig, så jeg måtte legge meg litt nedpå. Jeg gikk på rommet og mamma sjekket etter en stund. Jeg stod opp igjen, men jeg var ikke bedre, sier han og fortsetter:

– Da begynte kroppen å reagere; pulsen gikk opp, jeg begynte å svette og jeg fikk et panikkangstanfall.

Det var ikke før senere at han skjønte at det var det han nettopp hadde opplevd for første gang.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Ambulansen kom raskt. De fryktet det var hjertet, men de kunne ikke se noe ut ifra de første undersøkelsene.

– Det var beroligende og jeg tenkte; «Takk Gud, det var ikke noe alvorlig». Så stakk jeg til legevakta for en rutinekontroll for å sjekke at alt er bra. Da hører legen en bilyd på hjertet mitt.

Gikk i terapi

Christer beskriver hele situasjonen som fortvilende. Mens han ventet på å bli henvist videre, bestemte han seg for å dra han til Kroatia med noen venner for å senke skuldrene.

– Det er sikkert mange som har opplevd angst og vet hvordan det er. Det er en indre uro. Det er kjempevanskelig å sette ord på hvordan det føles, men tidvis kan du føle at du ikke er helt til stede. Ingen opplever det kanskje, men du føler det selv og du er litt utenfor deg selv. Det er merkelige greier. Men ferien ble fin, og jeg tror det var viktig at jeg dro og fikk slappet av. Jeg lå vannrett på en solseng i en halvannen uke, så det var veldig riktig å gjøre.

BLID TYPE: Christer forteller at han alltid har hatt masse energi og vært veldig aktiv. Foto: Instagram, @christerrodseth

For kjendiskokken innrømmer at han har vært redd for å treffe den mye beryktede veggen. Han har oppnådd mye i ung alder, og det er ingen tvil om at det er hardt arbeid som ligger bak resultatene – i tillegg til et høyt press.

Derfor har han tidligere gått til legen for ordinære helseundersøkelser og samtaleterapi for å være proaktiv.

– Der får du en del verktøy, som for eksempel det å være til stede. Eller når du spiser; stopp opp og kjenn på hva som skjer, og vær litt flinkere til å ta inn inntrykkene rundt deg.

Også meditering har gitt god effekt, og tidvis kan han gjøre dette to ganger om dagen.

– Første gang jeg gjorde det, var det en helt vill opplevelse. Jeg satt med beina opp i sofaen i en lotusstilling og hørte på en sang på Spotify, og jeg ble helt tatt med i en helt annen verden. Også våknet jeg igjen og tenkte; «I alle dager – det fungerte!». Da fikk jeg ikke sove etterpå, for jeg var helt i hundre.

Må operere

Etter en periode med flere intense panikkangstanfall, har 31-åringen det mye bedre nå og føler sjeldent angsten. Likevel kjenner Christer på at store forsamlinger ikke er det samme lenger, og at han er mer avhengig av å ha kontroll på situasjonen han er i.

Bilyden på hjertet viste seg å være en lekkasje på en hjerteklaff.

– Det er arvelig, så jeg fikk det etter fatteren. Han fikk vite det i fjor, så jeg fikk vite det før han. I oktober skal jeg opereres og bytte en klaff nå i slutten av oktober.

Det å legge seg på operasjonsbordet bekymrer derimot ikke kjendiskokken.

– Jeg har en sånn holdning til ting generelt, at når det kommer til medisin er det de som kan det og da kan de bestemme, også er jeg veldig medgjørlig. Når de sier at det er sånn, så er det sånn.