Lysbakken: – En bekreftelse på at vi gjorde det riktige

Det er svært små velgerforflytninger fra valgresultatet 13.september, viser Kantars oktober-måling for TV 2.

Noen av partiene som styrker seg er Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti med henholdsvis 1,6 og 0,7 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser at SV spesielt gikk fram dagene etter de brøt sonderingene med Senterpartiet og Arbeiderpartiet onsdag forrige uke.

– Skulle gjort mer

Før de brøt ut lå SV an til å få en oppslutning på 6,6 prosent i snitt, mens de ender på 8,3 prosent i oppslutning.

– Vi har opplevd mye støtte fra både SV-velgere og andre rødgrønne velgere som mener Ap og Sp burde strekt seg lengre for å få til en rødgrønn regjering. Det overrasker meg ikke, men det er selvfølgelig en bekreftelse på at mange mener vi gjorde riktige valget, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

Han opplever at partiet har fått overveldende mye støtte, også fra folk som har stemt Ap og skulle ønske de skulle strekt seg lenger for å få til en rødgrønn regjering.

– Veldig mange rødgrønne velgere synes at Ap og Sp skulle gjort mer for å få til en rødgrønn regjering, sier SV-lederen til TV 2.

Ap og Sp som driver med regjeringsforhandlinger på Hurdalsjøen hotell prioriterte ikke å kommentere denne målingen.

MDG: – Hadde hatt fire ekstra

En svak framgang har også Miljøpartiet De Grønne

– Dette er høyere enn ved valget, så det er hyggelig, sier MDG-representant Kristoffer Robin Haug.

Han er vararepresentant for partileder Une Bastholm som er tilbake i foreldrepermisjon etter valget.

– Det er ikke litt surt at dere bryter sperregrensen her, men ikke på valgdagen 13.september?

– Ja, hadde dette vært valgresultatet hadde vi hatt fire ekstra representanter. Det hadde monnet på, sier Haug.

Han sier samtidig at MDG med sine tre representanter vil forsøke å utnytte handlingsrommet i Stortinget som nå åpner seg med en mindretallsregjering, som trenger flertallet i Stortinget.

– Vi har invitert SV, Rødt, KrF og Venstre til å delta i en grønn blokk, og samarbeide om klima og naturpolitikken, og ønsker å ha samtaler med dem så snart det foreligger et budsjett og en regjeringsplattform, sier MDG-politikeren.

KrF: – Ikke fornøyd

KrF går tilbake, etter et svakt valgresultat der partiet havnet under sperregrensen, samt Kjell Ingolf Ropstads avgang etter Aftenpostens skatteavsløringer.

Hadde dette vært valgresultatet hadde KrF kun hatt to stortingsrepresentanter.

FUNGERENDE LEDER: Olaug Bollestad mener partiet bør velge en god person til å bli leder av KrF. Om det bør være henne selv svarer hun ikke på. Foto: Aurora Hovland /tv2

Fungerende partileder Olaug Bollestad mener det er for svakt.

– Dette er jo ikke en måling vi er fornøyd med, samtidig er den jo tatt opp rett etter valget. Nå må vi jobbe det vi kan for å vise KrFs plass i norsk politikk, men også alle de som er glad i KrF i forhold til familiepolitikk, at de ser at KrF har løsningene. Vi skal jobbe det vi kan for å snu denne trenden.

– Skaper nytt ledervalg usikkerhet i velgermassen?

– Det vil alltid være uromomenter rundt dette med ledervalg, men når vi nå velger ny leder i november blir det en god person som klarer å løfte partiet, sier Bollestad.

– Blir det deg?

– Det skal jeg svare valgkomiteen på aller først, det er mest ryddig både for meg og partiet.