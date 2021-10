Dennis Vareide avslører skade

– Jeg føler meg som en 90 år gammel mann, sier Dennis Vareide i «Dansebobla» på TV 2 Play.

31-åringen forteller at han pådro seg en ryggskade forrige uke, da han øvde på paso doble.

IKKE UTE: Vareide tapte danseduellen på lørdag, men er ikke ute av programmet. Dette skyldes at Anniken Jørgensen trakk seg. Foto: Espen Solli/TV 2

Muskelproblemer

I «Dansebobla» følger man «Skal vi danse»-deltakerne backstage før de skal i manesjen. Der sier Vareide følgende:

– Jeg har vondt i ryggen. Jeg har fått en skade, faktisk. I paso doble skal man langt bak med ryggen, og det var ikke ryggen min klar for. Det er en muskel som har blitt skjev, eller noe. Det går igjen utover leddene.

Til God kveld Norge forteller Vareide at han har fått behandling for det som var en slags muskelvridning, og at han ikke er markant preget av skaden. YouTube-kjendisen ønsker ikke å bruke det som en unnskyldning, hverken denne eller forrige uke.

Han mener at skaden ikke var utslagsgivene i noen av dansene, selv om han falt under duellen mot Royane Harkati (28).

– Fallet var nok på grunn av en god del overtenning og ikke verdens beste balanse, Jeg fikk ingen skader av det. Jeg ville veldig levere en enda bedre dans enn den første, sier han lattermildt.

I videoen øverst i saken kan du høre hva Dareide sier om skaden, samt se fallet hans.

Ønsker rekord på lørdag

Da seerstemmene til slutt ble talt opp, var det Vareide som trakk det korteste strået i danseduellen mot Harkati.

Han slapp å reise hjem, siden Anniken Jørgensen (25) trakk seg fra konkurransen samme uke. I stedet får han med seg tre minuspoeng inn i lørdagens sending.

– Vi står på igjen med samme treningsnivå som før og satser på å endelig kanskje klare 20 poeng neste lørdag, sier han til God kveld Norge.