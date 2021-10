Høyt spill i hoppkonflikten

Hoppkonflikten ruller videre med uforminsket styrke. Flere ulike kompromissforslag har vært oppe på bordet, men så langt har ingen klart å komme opp med en løsning begge parter kan akseptere.

Dermed fremstår konflikten fortsatt helt fastlåst. OL i Beijing nærmer seg med stormskritt, og begge parter bør være interessert i å løse saken så fort som overhodet mulig. Pågående personkonflikter er alltid krevende for alle involverte. Denne typen saker stjeler enormt mye energi, fokus og krefter fra alle involverte.

Det blir ikke mindre krevende av at mye av konflikten spiller seg ut for åpne mikrofoner. Jo mer offentlig en konflikt er, jo større blir nederlaget hvis man går tapende ut av striden. Ingen vil tape ansikt i en sak det allerede har gått enormt mye prestisje i.

Bråthen og hans advokat var tidlig ute med å varsle et søksmål mot Skiforbundet. Bråthen mener at han har krav på fast ansettelse etter 17 år som midlertidig ansatt hoppsjef. I tillegg mener han at Skiforbundet har brutt arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelse.

I brevet som varslet søksmål argumenterte Bråthen-leiren for at Skiforbundets manglende vilje til å fornye kontrakten hans blant annet handler om at han har varslet om uverdige arbeidsforhold for dem som jobbet med hopp.

Samtidig som forhandlingene mellom Bråthen, hoppkomiteen og Skiforbundet har pågått for fullt, har trusselen om søksmål hele tiden ligget og ulmet. Det har selvsagt vært et viktig pressmiddel for Bråthen-leiren.

Idretten har et eget unntak i arbeidsmiljøloven når det gjelder bruken av midlertidige ansettelser, men 17 år som midlertidig ansatt i samme stilling er veldig, veldig lenge. Det er ikke usannsynlig at Bråthen har en god sak her hvis dette skulle havne i retten.

Søksmålet er et av Bråthens aller viktigste kort, og han spilte det ut tidlig. Nå kontrer Skiforbundet med at det kan bli aktuelt å starte en oppsigelsessak mot Bråthen, hvis han ikke godtar deres siste motforslag. Det oppfattes som, og er nok også ment som, en dårlig skjult trussel.

Bråthens søksmål mister litt av den potensielle sprengkraften hvis Skiforbundet på eget initiativ setter i gang en oppsigelsesprosess. Noe av det som gjorde kravet om fast ansettelse så interessant var at en fast ansettelse ville gitt Bråthen helt andre rettigheter. Hvis han skal ansees som fast ansatt kan ikke Skiforbundet bare la være å fornye kontrakten hans. Som fast ansatt må han formelt sies opp. Da må Skiforbundet følge arbeidslivets lovregulerte prosesser rundt oppsigelse for å bli kvitt ham, der det blant annet er krav om at oppsigelser må være “saklig begrunnet”.

Ved å varsle at de vurderer å starte en oppsigelsessak nå i stedet for å bare prøve å vente ut kontrakten hans, tar Skiforbundet litt av brodden av søksmålet og kravet om fast ansettelse. De signaliserer med dette også at de føler seg sikre på at de kan oppfylle kravet om “saklig begrunnelse” for å si opp Bråthen.

Fra utsiden kan det se rart ut at partene skal fortsette å forhandle om mulige løsninger samtidig som det både er søksmål og en potensiell oppsigelsessak på bordet. Likevel skal du ikke se bort i fra at de klarer å komme frem til et kompromiss alle kan leve med.

Selv om begge parter i konflikten spiller et høyt spill, har nok alle de involverte interesse av å finne en løsning på bakrommet. Det er sjeldent hovedpersonene kommer godt ut av det når personkonflikter brettes ut i rettssalen.

Det spilles høyt fra begge leire nå. På den ene siden har vi trusselen om søksmål. På den andre siden har vi trusselen om oppsigelse. Stirrekonkurransen er i gang, så får vi se hvem som blunker først.