Mbappé: – Jeg ba om å få dra

En av sommerens store overgangsdrama endte i ingenting da PSG og Real Madrid aldri kom til enighet om en overgang for Kylian Mbappé.

I et intervju med RMC letter nå stjernespissen på sløret om hvordan han selv ser på dramaet som utspilte seg i sommer.

– Jeg ba om å få dra, for fra det øyeblikket jeg ikke ønsket å forlenge, ønsket jeg at klubben skulle få en overgangssum slik at de kunne hente inn en kvalitetserstatter, sier Mbappé.

Han hevder ønsket var at PSG skulle få betalt for ham.

– Denne klubben har gitt meg mye. Jeg har alltid vært tilfreds i de fire årene jeg har hatt her, og det er jeg fremdeles. Jeg sa ifra tidlig, slik at klubben kunne snu seg rundt. Jeg ønsket at alle skulle komme sterkere ut av dette, å gå ut hånd i hånd og gjøre en god avtale. Og jeg respekterte det. Jeg sa «om dere ikke vil at jeg skal dra, så blir jeg», sier 22-åringen.

Mbappé slår også tilbake mot mange av ryktene som har florert.

– Folk sa at jeg takket nei til seks eller sju kontraktstilbud, og at jeg ikke ville snakke med Leonard lenger. Det er absolutt ikke sant. Jeg ble fortalt «Kylian, nå snakker du til presidenten», forteller han.

Superstjernen mener også at klubben ble informert i god tid. Mbappé ga PSG beskjed om at han ville vekk allerede i juli.

– Det er ikke opp til meg å dømme, men min posisjon var klar. Jeg sa jeg ønsket å dra og jeg sa det ganske tidlig, forteller han.

Mbappés PSG-kontrakt går ut etter sesongen, så fra januar vil han kunne diskutere betingelser med andre klubber. En gigantklubb i Madrid står garantert parat.