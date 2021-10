Mann dømt for å ha hjulpet moren med å ta sitt eget liv

Før julen 2019 bodde mannen sammen med sin mor. Hun var på det tidspunktet i dårlig helsetilstand, og var diagnostisert med KOLS.

Sønnen innrømmet overfor retten at han skjønte hva som ville skje da han ga bistand til sin mor, men mener at han ikke har gjort noe straffbart.

Nå er han dømt til et år og én måned ubetinget fengsel.

Hjalp med å trykke ut piller

Moren hadde fått forskrevet tunge smertestillende tabletter på grunn av hennes helsetilstand.

Etter morens ønske bodde de to sammen på det aktuelle tidspunktet.

Sønnen forklarte for retten at han den aktuelle kvelden hentet toalettvesken for moren, der hun hadde flere pillebrett. Disse var forskrevet fra hennes lege.

Moren ga ifølge dommen fra tingretten uttrykk for at hun ikke ønsket å leve mer.

Hun forsøkte selv å presse ut pillene fra brettet, men klarte det ikke. Sønnen har forklart at han hjalp henne med å trykke piller ut av etuiene.

Da moren tok pillene, forklarte han at han skjønte hva som ville skje.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Hang lapp på døren

For å forhindre at flere pleiere kom inn i leiligheten, hang sønnen opp en lapp på ringeklokka der det sto «Mamma hviler stopp».

Da han hang opp lappen, var moren allerede bevisstløs.

På utgangsdøra skrev han en lapp hvor det sto:

«Mamma sovnet akkurat nå 03.15. Legger meg litt selv og håper dere ikke forstyrrer. Hun venter morgenstell».

Noe senere den natten dro sønnen fra leiligheten. Den påfølgende morgenen ble moren funnet bevisstløs av en sykepleier. Kvinnen ble fraktet til sykehus, men døde kort tid senere.

Sykepleier fattet mistanke

Sykepleieren ringte sønnen, men han ga uttrykk for at han ikke ønsket å komme til morens leilighet. Da sykepleieren fattet mistanke om at dødsfallet ikke hadde forekommet naturlig, varslet hun AMK-sentralen, som tok kontakt med politiet.

Da politiet fant mannen, ble han besluttet pågrepet. Han har innrømmet de faktiske forholdene har er anklaget for, men mener han ikke bør straffes.

Ifølge sakkyndige undersøkelser hadde moren en konsentrasjon 78 ganger større enn forventet konsentrasjon om hun hadde tatt doser slik hun var forskrevet.

Retten mener at moren rent fysisk ville vært i stand til å ta sitt eget liv, men at sønnen må dømmes fordi hans bistand gjorde det lettere for henne.

Likevel erkjenner dommen at sønnen havnet i et etisk og moralsk dilemma fordi moren hadde gitt et tydelig uttrykk for at hun ønsket å ta sitt eget liv.

Strafferammen for medvirkning til selvmord er på 21 år, men sønnen får en straff lang unna dette nivået på bakgrunn av det retten beskriver som sakens alvorlighetsgrad, og fordi sønnen ga en uforbeholden tilståelse.