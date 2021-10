Smakfull og mettende høstsuppe

Gnocchi lager du enkelt av mandelpoteter. Server suppen med flatbrød og gjerne hjemmelaget smør.

Dette trenger du:

1 kg champignon (bruk grønnsaksbuljong om du heller vil det, ca. 1 liter væske trengs til suppen)

½ løk

1 ss soyasaus

1 blomkål

2 ss smør

1 ss nøytral olje

1 sellerirot

2 ss hakket persille

200 g erter

200 g bacon

2 vårløk

2 gulrøtter

Salt og eplecidereddik til smak

400 g rømme

Flatbrød

Gnocchi:

500 g skrelt mandelpotet

200-300 g tipo 00 mel eller tipo 0



30g revet parmesan



3 eggeplommer



Litt salt



1 ss smør



1 ss solsikkeolje



Slik gjør du:

Kutt champignonen i båter og brun godt i enten stekepanne eller i stekeovn med løk i biter. Ha det hele i en kjele og dekk med vann. Kok det opp og la det trekke i ca. 1 time. Sil så av soppen og reduser litt. Smak til med litt soya.



Blomkålen deles i fire. Den stekes så på begge snittflater i en stekepanne til de er gylne. Bak de ferdig i ovn på 180 grader, ca. 15 minutter. Ha på litt salt. Selleriroten kuttes i terninger. Gulrøttene kuttes i biter. Gulrot kokes i lettsaltet vann. Avkjøl etter koking.



Gnocchi: Potetene kokes/trekkes i vann til de er møre. Hell av vannet og ha potetene tilbake i kjelen slik at alt vann dampes godt av. Mos så potetene gjennom en melsikt eller lignende i en bolle. Bland inn mel, egg, parmesan og salt. Bland det godt sammen til en deig. Deigen kan trenge litt mer mel. Deigen skal være fast men samtidig ha en myk konsistens. Det er en fordel om deigen er varm når den bearbeides. Rull deigen i pølser og kutt i biter. Rull de så til små baller og trykk på en gaffel for å få mønster. Kok gnocchien i lettsaltet vann til de flyter og avkjøl.



Skjær bacon i tynne strimler og sprøstek, ha i erter rett før servering. Vårløk snittes i tynne strimler.



Ved anretning legger du blomkålen midt i en dyp tallerken, stek gnocchien i smør med selleriroten og avslutt med rosenkål. Legg så i kokte gulrøtter og erter før du avslutter med å helle over varm buljong. Pisk rømmen i maskin med visp til rømmen sprekker. Sil så av mysen og klem ut væsken. Vend inn litt flaksalt i rømmen og eventuelt urter om du vil. Smør på et tykt lag på et flatbrød om du vil og spis til suppen.