Ber om 21 års fengsel for drapstiltalt 43-åring: – Har opptrådt som en iskald drapsmann

SØR-ROGALAND TINGRETT (TV 2): Aktor Folke Åmlid ber om at mannen som er tiltalt for et dobbeltdrap i Stavanger i fjor sommer, får lovens strengeste straff.

Den siste uken har en 43 år gammel mann stått på tiltalebenken i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger.

Han er tiltalt for å ha drept sin ekskone og hennes nye kjæreste i Stavanger, den 24. juni i fjor sommer.

43-åringen hevder på sin side at det var en annen navngitt person som utførte drapene, men påtalemyndigheten mener rettssaken har dokumentert med all tydelighet at det var tiltalte som stod bak drapene.

– I denne saken står vi overfor ikke bare ett, men to forsettlige drap. Når det gjelder handlingens grovhet, så er det en rekke særdeles skjerpende omstendigheter: For det første var de planlagte. For det andre er det snakk om to æresdrap, sa aktor Folke Åmlid, da han på mandag begynte på sin prosedyre.

– Drapene er også utført på en veldig brutal og bestialsk måte. Her sprenger vi strafferammene. Han har opptrådt som en iskald drapsmann, fortsatte han.

PROSEDYRE: Aktor i saken, statsadvokat Folke Åmlid, holdt mandag sin prosedyre. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Meldte fra selv

Under prosedyren gikk Åmlid gjennom hva som skjedde forut for drapene – og natten da de skjedde.

Den tiltalte 43-åringen ringte selv og varslet politiet på drapsnatten. Da politiet ankom den aktuelle boligen, fant de tiltaltes ekskone og hennes nye kjæreste knivstukket og drept.

Alle de involverte var syriske asylsøkere, som kom til Norge i forbindelse med flyktningkrisen i 2015.

43-åringen var også i leiligheten da politiet ankom, og ble raskt pågrepet. I avhør dagen etterpå erkjente han at det var han som hadde drept de to.

Endret forklaring

Også en fjerde person befant seg i leiligheten denne natten. Tiltalte risikerer også å bli dømt for grove trusler mot vedkommende, da han skal ha nektet denne personen å forlate leiligheten – eller å be om hjelp.

I løpet av høsten 2020 ble tiltalte avhørt fire ganger. Her erkjente han at det var han som forårsaket ofrenes død, men han har aldri erkjent straffskyld for drapene.

Saken ble snudd på hodet den 12. september denne høsten, da tiltalte endret forklaring. Det var nå 43-åringen mente at det ikke var han som hadde utført drapene – men at det heller var denne andre mannen, som han hevdet hadde bedt ham om å ta på seg skylden.

– Svært alvorlige anklager

Påtalemyndigheten fester imidlertid ikke lit til tiltaltes nye forklaring. Aktor beskriver forklaringen som et bevis på 43-åringens kynisme.

– Det er svært alvorlig at han retter en så alvorlig anklage mot en annen person. Anklagene er også innholdsmessig svake, sa statsadvokaten under sin prosedyre.

Videre gjentok aktor at påtalemyndigheten mener det er bevist utenfor enhver rimelig tvil at tiltalte stod bak drapene. Han mener også det er bevist at drapene var planlagt, og at hovedmotivet var å gjenopprette ære etter at kona hadde forlatt ham.

– Tiltaltes opprinnelige politiforklaringer underbygges av de øvrige tekniske opplysningene i saken, fortsatte Åmlid, og viste til de sakkyndige uttalelsene som retten har fått høre under hovedforhandlingen.

– En stor tragedie

Etter at aktor Åmlid og bistandsadvokat Inger Marie Sundes prosedyrer, tok tiltaltes forsvarer, Odd Rune Torstrup, ordet.

Han prosederte på at det ikke er bevist at drapene var planlagt.

– Dette er en sak som ingen tar lett på. To unge mennesker har mistet livet og hele saken fremstår som en stor tragedie, innledet han.

FORSVARER: Odd Rune Torstrup i advokatfirmaet Torstrup representerer tiltalte. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Forsvarsadvokaten minnet retten på at selv i en såpass alvorlig sak som dette, så gjelder beviskravet fullt ut. Det er da Norge viser sin styrke som rettsstat, forklarte han til dommerne.

– Min klient har gitt utrykk for at den nye forklaringen er riktig, selv om han har fått mye motstand her i retten. Det vi vet er at saken bygger på flere ting. Det anføres fra denne siden at retten må se på om det er tilstrekkelig bevist, eller om det kan utelukkes at det stiller seg annerledes, sa advokaten, før han sa at det hele koker ned til følgende spørsmål:

– Kan vi være sikre nok? Jeg påstår ingenting, men mitt anliggende er å reise spørsmålet om påtalemyndighetene har gjort et tilstrekkelig arbeid for å sjekke mannen min klient anklager ordentlig ut av saken. Det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden her.

Avslutningsvis satte forsvareren spørsmålstegn ved om det er riktig at «strafferammen sprenges» i denne saken.

– Så anføres fra denne siden ikke å være tilfelle, til tross for tragedien vi står overfor, sa Torstrup – som la ned påstand om at tiltalte frifinnes, eller subsidiært får mildere straff.

Nå skal tingretten gå gjennom saken, før de vil komme med deres dom. Det er ventet at den vil foreligge i løpet av en ukes tid.