Magnus Moan ble hyllet for brennhet danseopptreden – slik reagerte kona

Den hete dansen til Magnus Moan (38) og dansepartner Ewa Trela har blitt en snakkis. Under lørdagens Skal vi danse var det filmkveld, og Moan inntok rollen som Tom Cruise-karakteren Maverick, da paret danset rumba til «Take my breath away» fra filmen Top Gun.

Opptrenden fikk dommerne til å måpe.

– Det var så sensuelt. Det var så romantisk! Hadde jeg vært deg, så hadde jeg sendt en SMS til kona i Trøndelag for å si at det går bra, rådet Morten Hegseth.

– Tom Cruise kan bare gå hjem å legge seg. Den kontrollen, den seigheten. Dette var «steaming hot», la Merete Mørk Lindgjærde til.

Se lørdagens opptreden som ga dem hele 29 poeng i videovinduet øverst i saken.

Rant inn med SMS-er

Og kona Irene Vollan (46) fikk ikke bare én tekstmelding etter den intime dansen danseparet leverte. I helgen rant det inn SMS-er.

– Jeg har fått masse meldinger fra kjente og kjente som synes han er flink, men selvsagt også noen som spør om det ikke er rart for meg å se på min mann danse slikt med en annen, sier Vollan til TV 2.

Ektefellen sier at hun tar det hele med knusende ro, men understreker at saken nok hadde stilt seg annerledes hvis det hadde skjedd utenfor Skal vi danse.

– Hadde det vært i en annen setting, som ute på byen ..., sier hun spøkefullt.

– Ble litt svett

Ekteparet bor til vanlig i Trondheim sammen med sine to barn, Henrik og Ludvig. Familien har derfor ikke anledning til å være fysisk til stede under hver direktesending, men Vollan forteller at de prioriterte å være i publikum på premieren.

Denne lørdagen fulgte de imidlertid konkurransen gjennom TV-skjermen.

– Jeg ble jo litt svett, jeg må innrømme det! Men er selvsagt veldig stolt av mannen min, sier hun og legger til:

– Jeg har sagt at han bare må gå «all in», når han først er med på dette.

FAMILIEBILDE: Foto: Magnus Moan sammen med kona Irene Vollan og deres to sønner, Ludvig og Henrik.

Snakket sammen før og etter

Videre sier Vollan at hun snakket med Magnus Moan både før dansen, og like etterpå, og understreker at hun er imponert over det hun ser.

– Jeg synes bare det er gøy når han får slike kommentarer av dommerne.

Forrige uke trente danseparet i Trondheim slik at Moan fikk litt tid med familien. Vollan har også ved flere anledninger fått møte Ewa Trela.

– Hun er en utrolig hyggelig dame, og en veldig profesjonell danser som får det beste ut av Magnus på dansegulvet, sier 46-åringen.