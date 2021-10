Britiske Tim Burton er for de fleste bedre kjent som Shmee eller Shmee150. Det er navnet han bruker på blant annet YouTube og Instagram.

Kanalen hans på YouTube har over to millioner abonnenter – det gjør ham til en av de største video-bloggerne om bil.

Den karrieren startet allerede i 2010 – med at han tok bilder av superbiler. Siden har han fått over 900 millioner avspillinger av klippene på kanalen sin.

Eksklusivt møte

Etter at han fikk suksess, har han også tjent mye penger – og dermed fått muligheten til å bygge opp en anstendig samling av egne biler. Inkludert en Ford GT.

Vi fikk et eksklusivt møte med Shmee i forbindelse med bilutstillingen i München tidligere i høst.

Elbilkjøp

For et knapt år siden kjøpte han seg en elbil – og slo like godt til med en Porsche Taycan Turbo S.

Men det var noen utfordringer knyttet til det eierskapet. I klippet over, forteller han hvordan han løste det.

I tillegg forteller han hvordan YouTube-eventyret startet, hva han tenker om elektriske superbiler, Tesla og hva som er den soleklare favoritten blant hans egne biler.

