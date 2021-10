Her blir de endelig reddet: – Vi visste at de var kraftig nedkjølt

De to ansatte i Hardanger Maskin skulle ta seg over Torfinnsvatnet i båt for et vaktbytte for Voss Energi Produksjon.

De bygger halvannen kilometers tunnel som skal øke vannmagasinet i Hodnaberg.

Det er ikke uvanlig at mannskap drar inn nattestid, men natt til mandag var det kraftig vind med opptil 20 m/s og heftige regnbyger.

De to mennene fikk tau i propellen, og mistet drivkraft. De klarte ikke å få løs tauet, og ble drivende på vannet inntil båten traff land. De gikk til de fant en stein som kunne gi dem ly for den sterke vinden.

– Det var kaldt og vått, sier den ene mannen.

For å få telefondekning så de kunne ringe etter hjelp måtte de gå rundt 100 meter opp i høyden.

Forberedt på det verste

Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Røde Kors på Voss fikk nødmeldingen 01.30 natt til mandag. Korpsleder Kjetil Bere (44) ringte opp mannskap fra Voss, Dale, Vaksdal og Bergen. Nancy Bolstad (50) var en av de fire som først nådde frem til havaristene.

– Vi visste at de var kraftig nedkjølt og på vei opp snakket vi om ulike scenarier som kunne møte oss.

Røde Kors måtte gå 6 kilometer for å nå frem til havaristene. Foto: Yngve Tranøy

Redningsmannskapene begynte å gå i 02.30-tiden, i ulendt terreng med opptil 25 meter vind i sekundet. Bolstad forteller at hun måtte lene seg mot vinden for å stå oppreist.

Etter rundt seks kilometer nådde hjelpekorpset frem til de to mennene før klokken 06.00 mandag morgen.

– Da vi så lys fra hjelpemannskapene, skjønte vi at det kunne gå bra, og gikk dem i møte, forteller den ene av de to som ble berget.

Han sier tålmodighet gjorde at de holdt motet oppe mens de ventet på hjelp.

Takker rask innsats for at det ikke gikk verre

– En var ganske blek og medtatt. Vi fikk de raskt pakket dem inn i Jervenduk og det ble de glade for, sier Bolstad.

Samtidig var det et vindu med roligere vindforhold rundt klokken 06.30 så redningshelikopteret Sar Queen kunne fire ned en redningsarbeider rundt 20 meter og heise opp en etter en av de to medtatte mennene.

Prosjektleder Yngve Tranøy (48) i Voss Energi Produksjon sier det fort kunne gått ille.

– Hvis ikke helikopteret hadde kommet frem så fort kunne det gått mye verre.

Han har snakket med de to som ble berget. Etter et varmt måltid på Voss sykehus hviler de ut etter dramaet.

– De er i god forfatning, så det går veldig fint, heldigvis.

Både han og Hardanger Maskin takker redningsmannskapene. Bolstad sier hjemveien gikk raskt.

– Du er veldig glad når du går ned igjen, får nesten adrenalinkick for det er fantastisk å være med på, sier femtiåringen, som ble med i Røde Kors for halvannet år siden.