Nybilsalget i Norge går så det suser. I september ble det ny rekord: Aldri før har det blitt registrert så mange nye biler denne måneden her til lands.

Antallet endte til slutt på 17.992. Og ikke uventet er høyt salg av elbiler en viktig faktor her.

Nesten 14.000 nye elbiler ga denne biltypen en markedsandel på hele 77,5 prosent. Storsalg av nye Tesla Model Y var en viktig bidragsyter her. Den var Norges mest solgte i september, med Model 3 fra Tesla på andreplass.

Med så høyt elbilsalg blir det ikke veldig mye markesandeler igjen til andre drivlinjer. Og september ble en virkelig dårlig måned for både bensin- og dieselbiler.

Går bare én vei

548 nye biler med «bare» bensinmotor, det gir en markedsandel på 3 prosent. Enda verre gikk det med dieselbilene. Bare 408 nye dieselbiler i september gir rekordlav markedsandel: 2,3 prosent.

Dermed fortsetter dieselbilene ferden nedover. Markedsandelen er mer enn halvert fra september i fjor, da var den på 5 prosent. De ni første månedene av fjoråret, sto dieselbilene for 10,3 prosent av bilsalget. Samme periode i år er tallet 4,4 prosent.

– Det er helt tydelig at dette bare går én vei for dieselbilene. Fra å være det helt naturlige valget for de fleste bilkjøperne, er det nå nesten ingen som kjøper ny bil med dieselmotor. Og det har gått fort, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Dieselmotor var lenge soleklart førstevalg for svært mange av dem som kjøpte nybil her til lands. Men de siste årene har salget av disse bilene falt kraftig.

Holder seg godt i verdi

– Er det mulig å tenke seg et comeback her, eller er det bokstavelig talt kjørt nå?

– Svaret er nok det siste. Ellers må det skje noe veldig, veldig merkelig i dette markedet. Dieselbilene har vært under hardt press i mange år. I starten var nok mye psykologi. Mange kunne nok helt sikkert tenkt seg å kjøpe en dieselbil, men tok ikke sjansen på grunn av frykt for høyt verditap. Nå ser vi at elbilene har tatt helt over. Noen velger ladbar hybrid, men bensin- og dieselmotorer har altså blitt helt marginalt, sier Møller Johnsen.

Apropos verditap: Så langt har frykten for at dieselbilene ville stupe i verdi på bruktmarkedet vist seg å være ubegrunnet. Tvert imot: Mange dieselbiler holder seg svært godt i verdi og det går raskere å selge dem, enn brukte elbiler.

Tesla Model Y har akkurat kommet til Norge og selger i store antall her hjemme.

Går mot en sluttdato

– Det er interessant å se hvor forskjellig nybil- og bruktmarkedet har utviklet seg på dette området. Men her ser vi naturligvis også en konsekvens av det lave nybilsalget av dieselbiler. Det gir veldig få nyere biler ut i markedet. Samtidig føles det helt klart tryggere for mange å kjøpe brukt dieselbil, kontra helt ny. Derfor ser vi også at mange dieselbiler oppnår svært gode priser. Det gjelder særlig litt større biler, som SUV-er og stasjonsvogner. Småbiler med dieselmotor er ikke like attraktive som bruktbiler, sier Møller Johnsen.

Hvis norske politikere får det som de vil, skal det kun selges nullutslipps personbiler fra 2025. Det målet har mange vært skeptiske til. Men med den utviklingen vi nå ser i nybilsalget, virker det absolutt realistisk.

– Fortsatt er det noen som vil ha bensin- og dieselbil. Dette handler om bruksområde og behov – og i noen tilfeller sikkert også skepsis mot elbiler. Det blir helt sikkert solgt noen dieselbiler i Norge også de kommende årene. Men slik det ser ut nå, er vi nok på vei mot en sluttdato for dette markedet, sier Brooms redaksjonssjef.

