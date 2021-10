Voldtektssiktet kontaktlærer skal ha gjennomført overgrep på skolens område

Lørdag ettermiddag ble en lærer i Bergen fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, siktet for overgrep mot barn under 14 år.

Politiet utelukker ikke at det kan være flere fornærmede, og mener overgrepet skal ha skjedd på skolens område.

Sjokkerte og triste

– Alt med denne saken er trist og fæl. Det er rett og slett en forferdelig dag for skolen.

Det sier rektor ved Bergens-skolen, hvor den overgrepssiktende læreren er kontaktlærer.

– Og dersom det viser seg at overgrepet har skjedd på skolen sitt område, er det – om mulig – enda tristere.

Lastet ned overgrepsmateriale

Politiet fikk meldingen om overgrepet torsdag 3. oktober. I løpet av timer ble læreren pågrepet og siktet.

– Gjennom etterforskningen har det kommet frem opplysninger om flere mulige fornærmede, sa politiadvokat Celin H. Andersen til TV 2 søndag.

Mandag erfarer både Bergens Avisen og Bergens Tidende at den siktede i flere år skal ha lastet ned store mengder overgrepsmateriale.

Politiet bekrefter at de også etterforsker elektroniske spor.

– Vi kommer ikke til å komme med nye opplysninger i saken i dag, sier Andersen til TV 2 mandag.

Har vært i langt avhør

Lærerens forsvarer, Einar Råen, bekrefter at klienten har samtykket til varetektsfengslingen.

– Min klient har vært i ett svært langt avhør og jeg oppfatter at han svarer politiet utfyllende, sier Råen til TV 2.

Einar Råen er mannens forsvarer. Læreren har erkjent siktelsen som ble fremlagt for ham på lørdag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Råen er ikke kjent med at politiet skal avhøre læreren i dag eller i morgen.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere opplysningene om overgrepsmateriale eller at det kan være flere fornærmede.

Rektor er bekymret

Ansatte og foreldre ved skolen fikk beskjed om siktelsen søndag.

Skolen kalte først inn ansatte, lærere, fagarbeidere og assistenter til informasjonsmøte, før det samme møtet ble holdt for foreldrene på trinnet hvor den siktede læreren har undervist.

– Både foreldre og ansatte reagerer svært likt. De er sjokkerte, triste. Ja, hele spekteret av følelser, sier rektoren til TV 2.

Flere medier melder også at mannen skal ha lastet ned store mengder overgrepsmateriale. Foto: Chris Ronald Hermansen

Han forteller at det ikke er veldig mange foreldre som har tatt kontakt i løpet av det siste døgnet, og at de har god dialog med politiet og kommunen.

– Men fordi det er opplysninger om at det kan være flere potensielle ofre, er jeg selvsagt bekymret, sier rektoren.

Opprettet pårørendeansvarlig

Alle foreldre ved skolen skal motta et informasjonsskriv i løpet av dagen. Foreldrene i klassen hvor den siktede underviste, fikk dette skrivet i går.

– Det er opprettet en pårørendeansvarlig i politiet, sier rektor, og forteller at de i dag hadde et ønske om en så tilnærmet normal skoledag som mulig.

– Men vi har gjort noen omrokkeringer, slik at elevene i dag tidlig skulle bli møtt av egen kontaktlærer. Alle klassene startet dagen med en prat om hva som har skjedd, sier rektoren.

Stiller spørsmål

– Hva er elevenes reaksjoner på dette?

– De tilbakemeldingene jeg har fått er at det stort sett har gått greit. Men dette er tøft og elevene stiller mange spørsmål det kan være vanskelig for lærerne å svare på. Men vi har svært dyktige ansatte og jeg opplever at de takler situasjonen svært godt.

– Hvordan har de ansatte det?

– Akkurat nå er det mange følelser i sving. De er selvsagt sjokkerte og bekymret, og mange er sinte. Det er tungt for dem. Men jeg er veldig imponert over hvordan de har brettet opp ermene for å ivareta elevene best mulig, sier rektoren.