Ny mann siktet etter drapsforsøk i Oslo

Ytterligere en person er siktet etter at en mann i 20-årene ble funnet med skuddskader i Oslo natt til lørdag.

Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding, mandag formiddag.

– I forbindelse med at en mann i 20-årene natt til lørdag ble funnet med skuddskader, pågrep politiet sent søndag kveld en mann i 20-årene - siktet for medvirkning til drapsforsøk. Mannen er den andre personen politiet nå har siktet i saken, skriver politiet.

Mannens forsvarer Svein Holden sier til TV 2 at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Vi skal i avhør senere i dag. Utover det kan jeg ikke si stort, sier Holden.

Denne personen ble pågrepet søndag, og fremstilles for fengsling mandag klokken 14.

Hans forsvarer, advokat Omer Tashakori, har tidligere sagt at hans klient ikke knytter seg til hendelsen.

Det var klokken 5.24 natt til lørdag politiet først meldte om hendelsen. Det var først uklart om mannen hadde blitt skutt, men det ble senere bekreftet.

Mannen ble funnet i området under Oslo Konserthus i Vika. Mannen ble fraktet til sykehus, og var ifølge politiet ved bevissthet hele tiden.