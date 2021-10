Damian Lewis slutter i «Billions»

De siste fem årene har den anerkjente skuespilleren vært å se som den meget selvsikre milliardæren Axelrod i HBO-suksessen «Billions».

Da siste episode av sesong fem omsider ble sendt i helgen, etter store pandemi-forsinkelser, kom samtidig nyheten om at Lewis ikke blir med videre i neste sesong.

Det melder blant andre Variety.

– Dette er ikke første gang jeg har sagt farvel til Damian Lewis. At han har spilt to så ulike karakterer i to av våre største serier, viser hvilket fantastisk skuespillertalent han er, sier Gary Levine i produksjonsselskapet Showtime, ifølge Variety.

Levine viser da til rollen i «Homeland», hvor Lewis spilte Nicholas Brody i to sesonger, før han også der forlot serien før den var ferdig.

Mistet kona til kreft

Lewis har på sin side opplevd en svært tung og personlig tragedie tidligere i år.

I april mistet han kona Helen McCory til kreft. McCory, som også var skuespiller, var kjent fra blant annet «Harry Potter» og «Peaky Blinders». Hun ble 52 år gammel.

DØDE: Helen McCory måtte gi tapt for kreften. Paret giftet seg i 2007. Foto: Luke MacGregor

«Hun døde akkurat som hun levde. Uten frykt. Herregud, vi elsker henne, og vi vet hvor heldige vi har vært for å få ha henne i livene våre. Hun var en flamme i hverdagen», skrev Lewis på Twitter den gangen.

Paret har to barn sammen, datteren Manon (15) og sønnen Gulliver (13).