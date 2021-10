Ble ønsket lykke til med sin nye tilværelse – så ringte telefonen: – Hjertet mitt hoppet

Han husker godt beskjeden om at han ikke var ønsket. Det kom ikke som noe sjokk. Kanadieren var fullt klar over at han ikke hadde prestert.

Det var likevel blytungt. I en alder av 28 år så karrieren ut til å være over.

– Jeg skjønte egentlig fra før at de ikke ville ha meg videre etter at jeg var så dårlig sesongen før. Men det var en tøff beskjed. Jeg ble lei meg og visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier han.

Han og samboeren, som er fra Stavanger, hadde bestemt seg for at de ville bli boende i Norge. Alternativene for at Humphries skulle fortsette å spille hockey var at enten Lillehammer eller Stavanger Oilers tilbød han en kontrakt.

Ingen av klubbene ville ha ham.

Ingen reserveplan

Ukene som fulgte var tunge for kanadieren. Da han ikke brukte tid på å følge opp sine to sønner, satt han mye med penn og papir og tenkte.

– Jeg skrev ned ideer for hva jeg kunne gjøre, og vurderte pluss og minus med hver ting, sier han.

Humphries hadde tilbud om å fortsette karrieren i Tyskland, men det var i utgangspunktet ikke aktuelt, da han og familien hadde bestemt seg for å slå seg til ro i Norge. Det er her de ønsker at sine to sønner skal vokse opp.

Sammen med forloveden vurderte han ulike muligheter. Det mest aktuelle var å prøve seg som hockeytrener, men de økonomiske rammene der var dårlige og heller ikke det var veldig aktuelt. Humphries har ingen utdannelse, etter han satset alt på profflivet som hockeyspiller. 29-åringen vurderte også å sette seg på skolebenken igjen.

Etter flere uker hvor agenten hadde forsøkt å finne en avtale for Humphries, ga de mer eller mindre opp.

– Jeg hadde en telefonsamtale med agenten min hvor han sa at han skulle si ifra hvis noe skjedde, men han ønsket meg egentlig lykke til med tilværelsen etter karrieren, sier han.

Han tok det tungt. Det gikk opp for han at han trolig var ferdig som hockeyspiller.

Skuffelsen varte imidlertid ikke lenge. Fem minutter senere ringte telefonen.

– Atle (Svensrud, daglig leder og sportssjef i Lillehammer Ishockeyklubb, jou anm) ringte og sa de hadde revurdert saken. Hjertet mitt hoppet og jeg hadde sikkert en hjerterytme på tusen slag i minuttet. Det føltes riktig og veldig godt, sier 29-åringen.

TUNGT: Spencer Humphries erkjenner at han ikke var i god nok fysisk form forrige sesong. Foto: Alexander Henningsen

Var ikke i form

Humphries ville vise seg selv, familien, laget, supporterne og alle andre at han hadde mer å gi som hockeyspiller, enn hva han viste forrige sesong.

Det har han virkelig gjort. Han har svart på tiltale og bevisst for de som lurte på hva Lillehammer drev med da de ga han ny kontrakt, at han fortsatt har mye å gi på isen.

Han er i betydelig bedre fysisk stand enn han var da forrige sesong startet.

– Forrige sesong var det meste negativt, med laget og meg. Jeg følte at restene av lagkameratene mine også følte det samme. Jeg er selvsagt ikke fornøyd med hvordan jeg spilte. Min fysiske form var ikke god nok, erkjenner han.

– Hvorfor var du ikke i bedre form?

– Jeg kom til Stavanger fra Tyskland i desember. Like etter kom koronaviruset til landet. I lockdown var det ikke så mye jeg kunne gjøre, og i april fikk vi en ny sønn. Jeg synes det var vanskelig å få på plass gode rutiner. Sommeren som fulgte var definitivt mine svakeste treningssommer, svarer han.

SOLID ARBEID: Spencer Humphries har virkelig gjort en jobb for å komme i den fysiske formen han ønsket. Foto: Alexander Svenningsen

Til topps

Hver måned skal TV 2s ishockeyeksperter, Jesper Hoel og Bjørn Erevik, kåre månedens spiller i Fjordkraft-ligaen.

For september plukket ekspertene ut fem kandidater de mener har utmerket seg.

Folket fikk muligheten til å stemme frem sin favoritt. Vålerenga-spiller Olimb ble av folket stemt frem som den beste i september. Så fulgte Nick Dineen, Spencer Humphries, Tyler Coulter og Jake Paterson.

Selv om det kun ble en tredjeplass blant folket, har ekspertene valgt ut Humphries som sin månedens spiller.

– Snakk om svar på tiltale! Han leverte ganske svakt i fjor, men har startet årets sesong forrykende. Han har i tillegg til å produsere poeng vært meget god i banespillet. Vi ser nå mer av det vi først så da han kom til Norge. Han er kanskje en enda bedre utgave av seg selv nå enn hva han var da, uttalte Hoel da kandidatene ble plukket ut.

Humphries er stolt over å ha slått tilbake og vist det norske hockeypublikum hva han er god for.

– Hvis du hadde sagt til meg i april at jeg skulle bli kåret til månedens spiller i september, hadde jeg ikke trodd på deg. Jeg er glad. Det er en lettelse å gjøre det bra og hjelpe laget, sier han.

TV 2s eksperter vil fortsette å kåre månedens spiller etter hver måned denne denne sesongen.