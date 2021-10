De siste årene har stadig flere nordmenn endret fargen på nasjonalitetsmerket på bilskiltene sine.

Dette består av det norske flagget og en «N» på blå bakgrunn. Her er det mest vanlige at blåfargen blir endret til sort.

Det har lenge vært kjent at dette defineres som dokumentforfalskning og kan føre til mangellapp dersom det blir oppdaget.

Nylig skrev vi i Broom at dette regelverket nå er strammet inn.

Dette svarer politiet

Fra 1. september endret nemlig Samferdselsdepartementet en forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.

Dersom du kjører med uoriginalt nasjonalitetsmerke på bilskiltene, kan du nå straffes med et gebyr på 3.000 kroner.

Det nye gebyret kan både politiet og Statens vegvesen ilegge. Men tross innstramminger, ønsker ikke politiet å intensivere jakten på de som har endret skiltene sine.

Det forteller Kjetil Midtkandal, politioverbetjent i UP, til Broom:

– Politiet har ikke noe ønske om at dette skal håndheves i større grad enn tidligere. Vårt ønske er i utgangspunktet at bileier eller fører selv fjerner klistremerket før de eventuelt blir stanset for kontroll av politi eller Statens vegvesen, sier Midtkandal.

Bakgrunnen her skal være blå, men stadig flere velger å erstatte det med en annen farge eller motiv.

– Håper det virker avskrekkende

– Hvorfor strammes dette regelverket inn da?

Kjetil Midtkandal er politioverbetjent i UP. Foto: UP

– Hovedhensikten med den nye gebyrforskriften var ikke å stramme inn dette forholdet spesielt. Likevel hadde politi og Statens vegvesen i liten grad mulighet til å reagere på andre måter enn muntlig advarsel og mangellapp, eller i verste fall anmeldelse før den nye gebyrforskriften ble gjort gjeldende fra 1. september, forteller Midtkandal, og legger til:

– Bestemmelsen i forskriften omfatter generelt kjøring uten forskriftsmessig bruk av kjennemerker, og som sagt ikke bruk av uoriginale nasjonalitetsmerker spesielt. Vi håper og tror derfor at et gebyr på 3.000 kroner kan virke avskrekkende og forebyggende.

Har uoriginale nasjonalitetsmerker vært et økende problem?

– N-merker i alle mulige farger og varianter, spesielt de svarte N-merkene, har etter det vi erfarer økt forholdsvis mye de siste årene. Det er tydeligvis en populær salgsartikkel, til tross for at det er ulovlig å sette disse på kjennemerkene, avslutter Midtkandal.

