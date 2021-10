Politiet om dødsulykken: – Vil utelukke ytre påvirkning mot bilen Vilks satt i

Politiet har en teori om hva som var årsaken til at livvaktbilen kom over i motsatt kjørefelt, men de jobber med å utelukke at noen har påvirket ulykken utenifra.

Mandag formiddag holdt svensk politi en pressekonferanse om dødsulykken hvor den svenske kunstneren Lars Vilks (75) og to politibetjenter omkom etter at livvaktbilen de kjørte kolliderte med en lastebil på E4 i Småland søndag. Lastebilsjåføren er skadd og ligger på sykehus.

En preget politistab måtte gjøre rede for hva de mener har skjedd i ulykken som krevde to kollegaers liv.

PREGET: Carina Persson, politisjef for region Syd.

– Det har vært et tøft arbeid for redningsmannskapene og politiet. Arbeidet har pågått hele natten og det er ikke avsluttet ennå. Vi har fortsatt mye arbeid foran oss, blant annet etterforskningen. Det er viktig å finne ut av hva som har skjedd, sier Carina Persson, politisjef for region Syd.

Hun forteller videre at det pågår et omfattende krisearbeide flere steder i regionen, blant annet for dem som måtte rykke ut til dødsulykken.

– Våre tanker går til de pårørende, venner, nære og kjære, og kollegaer i denne vanskelige tiden, sier Persson og legger til at det er viktig at man hjelper hverandre og er til stede for dem som har det vanskelig som følge av ulykken.

– Vil utelukke attentat

På pressekonferansen sa politiet at det per nå ikke er noe som tyder på at noen har påvirket ulykken, og at det ikke forelå noe forhøyet trusselbilde mot Lars Vilks.

– Vi ønsker å utelukke at det har vært noen ytre påvirkning her. Det er ingenting som tyder på at det er tilfellet, men vi ønsker likevel å kunne stenge den døren i etterforskningen, sa Stefan Sintéus, sjef for den regionale utredningsenheten.

VIL UTELUKKE: Stefan Sintéus, sjef for den regionale utredningsenheten.

Den sivile politibilen skal ifølge vitner ha holdt en svært høy fart da den kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med et vogntog. Politiet vet ennå ikke årsaken til hvorfor politibilen, som veide 4,5 tonn, kjørte ut av veibanen.

– Vi har funnet rester av dekkene, og vi undersøker mulighetene for at det kan ha vært en eksplosjon i dekkene eller lignende, sier Sintéus.

Redningstjenesten og politiet har tidligere konstatert at det skal mye til for at et kjøretøy kan passere over i det andre kjørefeltet der det er slike wiregjerder, skriver Expressen.

OMKOM: Den svenske kunstneren Lars Vilks. Foto: David Keyton

– Hadde ikke noe valg

Bilen med Lars Vilks kom over i motsatt kjørefelt på en strekning der kjørefeltene ifølge Expressen er atskilt av et wiregjerde.

På pressekonferansen sa politiet at de har en teori om hvorfor livvaktbilen kom seg gjennom gjerdet.

– En livvaktbil veier 4,5 tonn og er ekstremt tung. Det kan forklare hvorfor den kom seg gjennom veirekkverket. Men vi vet altså ikke foranledningen for at bilen kom over i motsatt kjørebane, sier Sintéus.

Politiet undersøker ifølge Aftonbladet om ulykken kan skyldes at et av bilens dekk har eksplodert.

Vilks var på vei hjem fra Stockholm der han var hjemme hos TV-profilen Stina Dabrowski til middag, da ulykken skjedde.

Et vitne Aftonbladet har snakket med, sier at bilen med Vilks og de to politibetjentene kom i en voldsom fart.

– Jeg la merke til en bil som kjørte veldig fort og som deretter mistet kontrollen. Plutselig havnet bilen i vårt kjørefelt. Lastebilen foran hadde jo ikke noe annet valg, og de kolliderte med et voldsomt smell og i en utrolig fart, sier vitnet.

Tok fyr

Da bilen kom over i det motgående kjørefeltet, kom den under en lastebil, og begge bilene tok fyr.

– Jeg gikk frem til passasjerdøren og forsøkte slukke brannen. Jeg så inn i bilen og begynte gråte, forteller vitnet Aftonbladet har snakket med.

Expressen skriver at veistrekningen er ombygd flere ganger de siste årene for å øke trafikksikkerheten.

Vilks var mest kjent for en tegning der han i 2007, to år etter den såkalte karikaturstriden, plasserte hodet til profeten Muhammed på en hund, et dyr som ifølge islam er urent. Mange muslimer reagerte med sinne, og Vilks ble gjort til et terrormål, blant annet ved at at han havnet på Al-Qaidas dødsliste.

Vilks levde derfor under konstant politibeskyttelse. De to omkomne politimennene var blant livvaktene som passet på ham.

(©NTB/ TV 2)