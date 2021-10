Detaljer om Lars Vilks 70-årslag: – Var beskyttet som et fort

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk kjente avdøde Lars Vilks godt. Han sier det er tungt å tenke på at den omstridte kunstneren ikke lenger er i live. Selv jobbet Selbekk for å få Vilks til Norge.

Søndag omkom den svenske kunstneren Lars Vilks (75) og to politibetjenter etter at den sivile politibilen de satt i kolliderte med en lastebil på E4 utenfor Markaryd i Småland i Sverige.

Politiet sier det ikke er noe som tyder på noen ytre påvirkning bak ulykken.

Vilks var mest kjent for en tegning der han i 2007, to år etter den såkalte karikaturstriden, plasserte hodet til profeten Muhammed på en hund, et dyr som ifølge islam er urent. Mange muslimer reagerte med sinne, og Vilks ble gjort til et terrormål, blant annet ved at at han havnet på Al-Qaidas dødsliste.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er rystet over nyheten om vennens bortgang.

TUNG NYHET: Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk kjente Lars Vilks godt.

– Det var jo helt forferdelig å få en sånn beskjed. Han har levd med politibeskyttelse i 14 år og har blitt utsatt for flere attentat, og så skulle det altså ende på denne måten i en bil i Sør-Sverige, kjørt av svensk sikkerhetspoliti. Det er helt fullstendig uvirkelig, sa Selbekk til TV 2 Nyhetskanalen mandag morgen.

– En veldig mild person

Selbekk sier at han oppfattet Vilks som en person som på ingen måte levde for å konfrontere.

– Han var en veldig mild person. Han var ikke en som likte å konfrontere eller en som likte å lage bråk. Han var en kunstner og hadde et kunstnersinn. Da han ble utsatt for truslene og havnet på Al-Qaidas dødsliste tok han det på en måte som et slags kunstprosjekt, det også. Det var på en måte interessant å gå gjennom dette her for ham.

Selbekk er kritisk til måten Sverige behandlet kunstneren sin på etter kontroversen i 2007.

– Jeg vil jo si at han var den i persongalleriet under karikaturstriden som har hatt det tøffest. Og det er nettopp fordi han har bodd i Sverige, et samfunn som har hatt svært lite forståelse for det han har gjort. I Norge og Danmark har jo denne saken utløst en stor debatt om ytringsfrihet, og vi har kommet et godt stykke. Det har ikke skjedd i Sverige.

Selbekk forteller blant annet om Vilks 70-årslag, arrangert av hans danske støttekomité.

– Han var jo veldig isolert og det var jo problemet for eksempel da jeg var på 70-årsdagen hans for fem år siden, så ble ikke den arrangert i Sverige, men i København av hans danske støttekomite. Han hadde ingen støtte i Sverige.

– Den bygningen der 70-årsdagen ble markert var beskyttet som om det skulle være et fort, av tungt bevæpnede, danske politimenn. Men han var likevel ved godt humør og fant en mening med tilværelsen. Men det er klart at det var veldig tøft for ham.

Al-Qaidas vrede

I Pakistan ble dukker som forestilte kunstneren og statsminister Fredrik Reinfeldt brent av rasende demonstranter etter at Vilks tegnet profeten Muhammed i 2007. Flere islamske land protesterte offisielt overfor Sverige mot tegningen.

Al-Qaida kalte dette blasfemi og utlovet en belønning på 100.000 dollar til den som tok livet av ham. En al-Qaida-topp i Irak, Abu Omar al-Baghdadi, utlovet også dusør til den som tok livet av redaktør Ulf Johansson, og han truet svenske selskaper som Ikea og Volvo.

Vilks er også kjent for sin skulptur av drivved, Nimis, som står i naturreservatet Kullaberg i det nordvestre Skåne. Kunstverket ble påbegynt i 1980 og ble omstridt da kunstneren satte det opp uten byggetillatelse. Verket er ennå ikke ferdigstilt.

Utsatt for terrorangrep

I 2015 ble Vilks utsatt for et terrorangrep i København, da som deltaker i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadd fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept og tre politifolk ble skadd.

Sommeren 2007 skulle han stille ut pennetegninger av den islamske profeten Muhammed som hund. Tegningene ble refusert, men en av dem ble publisert i avisen Nerikes Allehanda som en illustrasjon til en kronikk om ytringsfrihet.

Dette ble møtt med sterke reaksjoner, og tegningen ble nektet vist andre steder.

– Dette store terrorangrepet i 2015, som skjedde en måned etter Charlie Hebdo-attentatet, var jo direkte rettet mot Lars Vilks. Han var jo en mann med en pris på hodet sitt og det bar han jo også preg av, selv om han prøvde å gjøre det beste ut av det, sier Selbekk.

På spørsmål om hvordan Selbekk opplevde at Vilks sto i det å ha ha publisert tegningene som skapte vrede, sier Selbekk at han tror Vilks til det siste mente det var riktig å gjøre.

– Han sto veldig godt i det. Han var, så langt jeg oppfattet ham, aldri plaget av tvil om dette var riktig å gjøre. Han døde også i den troa. I dag er det veldig rart å tenke på at vi i den norske Ytringsfrihetskommisjonen bare for noen måneder siden ønsket å arrangere et møte med Lars Vilks i Norge og jobbet for det. Og nå har det altså blitt for sent, og det er tungt å tenke på.