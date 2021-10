Zlatan Ibrahimovic har akkurat fylt 40 år. Det er jo en alder som særlig menn nok forbinder med en viss "krise". Man er blitt godt voksen, og mange begynner å tenke at det er på tide å realisere en del ting før det er for sent.

En sportsbil står ikke så rent sjelden på ønskelisten i den forbindelse.

Men når Zlatan fyller 40, holder det ikke med en hvilken som helst bil. Det må være Ferrari, selvsagt – nærmere bestemt det nye, elektrifiserte flaggskipet: SF90 Spider.

Her snakker vi cabriolet som virkelig kan gi den svenske fotballprofilen vind i håret.

Noe særlig råere 40-årsgave på fire hjul, er det vanskelig å tenke seg. På sin egen Instagram-konto markerte han begivenheten med et bilde av bilen – og den korte teksten "Happy birthday to Zlatan".

Gave-tradisjon

Den tidligere Manchester United, PSG, Barcelona, AC Milan, Juventus og LA Galaxy-spilleren, for å nevne noen av klubbene han har spilt for, er ikke ukjent med å unne seg drømmebiler.

Både på 38- og 39-årsdagene kjøpte han seg nye biler – og i 2016 kjøpte han like godt en Ferrari LeFerrari til seg selv i julegave.

I forbindelse med overgangen til Juventus i 2004, forlangte han dessuten å få en Ferrari Enzo. Klubben innfridde – og Zlatan fikk én av de bare 390 produserte Enzo-ene.

Den etter hvert rikholdige bilsamling til tidenes beste svenske fotballspiller inneholder også en Porsche 918 Spider, Lamborghini Urus og Audi S8, for å nevne noen.

Ferrari SF90 Spider er en bil du legger merke til i trafikken.

Første ladbare

Den nyeste anskaffelsen blir likevel en av de råeste. Den er også spesiell, siden SF90 er den første ladbare modellen fra Ferrari.

Batteriet på 7,9 kWt gir en rekkevidde på ikke spesielt imponerende 25 kilometer. Men så er det da heller ikke lydløs kjøring som er attraksjonen med denne bilen ...

For hjertet i dette råskinnet er en brutal V8-motor – som yter voldsomme 780 hestekrefter. I tillegg har den tre elmotorer som til sammen bidrar med 220 hestekrefter. Vi får da en sluttsum på nøyaktig 1.000 hestekrefter.

Firehjulsdrift

Kanskje er det hensynet til de voldsomme kreftene, som gjør at Ferrari her har valgt å utstyre bilen med firehjulsdrift. Da er du i alle fall sikret å få plantet mest mulig av effekten ned i bakken.

Bak rattet i denne, trenger ikke Zlatan å beregne mer enn 2,5 sekunder fra stillestående til 100 km/t. Hiver han seg på bremsen i det bilen bikker 100 km/t, vil han dessuten kunne stå stille på bare 29,5 meter senere. Det er viktig med bremser, også!

Toppfarten er 340 km/t. Så hvis det er dårlig tid til neste Inter Milan-trening, er det i alle fall muligheter for å ta igjen litt av det tapte på veien ...

Taket kan fjernes på 14 sekunder og krever veldig lite plass.

14 sekunder

Spider-utgaven har altså muligheten for å fjerne taket. Det tar 14 sekunder – og skjer ved å trykke på en knapp. Om regnet kommer overraskende, kan du lukke taket mens du kjører i opptil 45 km/t.

Ferrari retractable hard top (RHT) – som løsningen heter – er selvsagt laget i lettvektsmaterialer og krever lite plass. Kun 100 liter.

Bakruta kan heves og senkes uavhengig av taket – og gir mulighet til å slippe inn vellyd fra eksosen, uansett vær.

Noen som er spent på hva Zlatan vil unne seg når han runder 50 – og fortsatt spiller fotball på toppnivå?

Video: Her snakker vi Ferrari fra en annen tidsepoke:

