Manchester United-helt med klar beskjed til fansen: – Det er på tide å stoppe

Ji-sung Park (40) avslører at fansen sang til ham alltid har gitt ham ubehag.

Evighetsmaskinen Ji-sung Park spilte seg inn i Manchester United-fansens hjerter da han kom til klubben fra PSV i 2005.

Sørkoreaneren ble værende til 2012 og fikk kjælenavnet «Three Lungs» Park. Men ikke all hyllesten er blitt mottatt med åpne armer.

Nå kommer han med en klar beskjed til fansen om at de må slutte å synge sangen hans, som inneholder en stereotypisk referanse om at koreanere spiser hundekjøtt.

– Jeg må virkelig be fansen om å slutte å synge det ordet. Det forårsaker ubehag for koreanske mennesker når de hører den sangen. Det er på tide å stoppe, sier Park til Manchester Uniteds podcast.

– Synes synd på den yngre meg

Det gikk opp for 40-åringen at han måtte gjøre noe da Wolves presenterte hans landsmann Hwang Hee-chan som sin nye signering i august.

Under presentasjonen sang de tilreisende United-supporterne Parks sang.

– Jeg er lei meg for at han hørte det. Jeg vet United-fansen ikke ønsker å fornærme, men jeg må likevel utdanne fansen til å slutte med det ordet, som vanligvis brukes som en rasemessig fornærmelse mot koreanske mennesker, sier Park.

For midtbanespilleren har sangen alltid vært forbundet med et visst ubehag.

– Jeg var ung og kjente ikke kulturen her, jeg tenkte det var noe jeg måtte akseptere. Jeg tenkte at fansen aldri ville lage en sang med en ondsinnet mening. De lager sanger for å oppmuntre og gi energi til spillerne. Det var det jeg tenkte, og det var derfor jeg som spiller aksepterte det, sier Park.

– Når jeg hører sangen 10 år senere, synes jeg synd på den yngre meg som prøvde å overvinne ubehaget jeg følte den gang.

Føler seg ansvarlig

Park føler også at han er nødt til å si noe for andres del.

– Jeg føler meg også ansvarlig for unge asiater eller koreanere som fremdeles diskrimineres og sliter med den type ubehag, forteller han.

I tillegg påpeker Park at stereotypien er nettopp dét. Heller ikke i Korea er ting som før.

– I Korea har ting endret seg mye. Det er sant at vi historisk sett har spist hundekjøtt, men i disse dager, spesielt den yngre generasjonen, misliker de det virkelig. Kulturen har endret seg, fastslår 40-åringen.