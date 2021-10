Evergrande har suspendert aksjen på Hongkong-børsen

Den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande stanset mandag handelen av sine aksjer på Hongkong-børsen. Hang Seng-indeksen er ned over 2 prosent.

Evergrande har ikke kommentert hvorfor de har suspendert handelen.

Eiendomsgiganten har over 2.600 milliarder kroner i gjeld, en situasjon som har gjort at verdensbørsene har svingt den siste tiden. En kollaps er ventet å gi store økonomiske ringvirkninger globalt.

Handelsstoppen kommer dagen etter at det ble opplyst om at selskapet ikke hadde betalt et andre renteinnbetalingskrav. Aksjene i datterselskapet Evergrande Property Service Groups er også stanset.

Morselskapets aksjekurs har falt rundt 80 prosent siden starten av året.

Oppkjøp?

Det kinesiske eiendomskonsernet Hopson Development har også stanset handelen av sine aksjer. Det skjer i påvente av at selskapet skal gjøre et større kjøp av et selskap på Hongkong-børsen, muligens med budplikt.

Ifølge den kinesiske nettavisen Cailian, som er en underredaksjon av den statlig eide avisen Securities Times, planlegger Hopson Development å kjøpe majoriteten i Evergrande Property Services Group.

Børs-nedgang

Hongkong-børsen falt fra åpning mandag. Etter drøy to timers handel er Hang Seng-indeksen ned over 2 prosent.

Det er også tydelige nedganger på børsene i Seoul og Taiwan, mens børsene på fastlands-Kina er stengt som følge av en helligdag.

Også i Tokyo peker pilene ned. Etter å ha startet dagen med oppgang, er Nikkei 225-indeksen ned 1,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,8 prosent.