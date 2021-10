Står frem som Facebook-varsler: – Velger profitt fremfor sikkerhet

I nesten to år jobbet varsleren i Facebooks avdeling for å motvirke desinformasjon. Da hun sluttet i mai, tok hun kontakt med den veldedige organisasjonen Whisteblower Aid, som beskytter varslere som ønsker å avdekke mulige lovbrudd. Hun fortalte at hun hadde tilgang til tusenvis av interne dokumenter, og ønske om å offentliggjøre disse.

Siden den gang har flere store mediehus, deriblant Wall Street Journal, publisert innholdet i disse dokumentene. Dokumentene har også blitt delt Kongressen, som de siste ukene har grillet Facebook-ledelsen.

Interessekonflikter

Personen bak har hele tiden vært omtalt som en anonym varsler, frem til søndag kveld. Da sto nemlig Frances Haugen frem med fullt navn under et intervju med «60 Minutes» på CBS, og fortalte at hun gang på gang ble sjokkert over hva hun opplevde som Facebook-ansatt. Hun mener den sosiale medie-giganten gjentatte ganger setter sine egne interesser foran det offentlige, og valgte derfor å kopiere opp tusenvis av sider med interne dokumenter.

– Jeg har sett mye i forskjellige sosiale medier, men det jeg så hus Facebook var mange ganger verre, sier Haugen. Hun forteller at det gjentatte ganger oppstår interessekonflikter mellom hva som er best for Facebook på den ene siden, og hva som er best for samfunnet som helhet på den andre.

Varsleren mener Facebook setter sine egne interesser fremfor fellesskapets beste. Foto: Johanna Geron/REUTERS

– Gang etter gang viser Facebook at de velger profitt fremfor sikkerhet, legger varsleren til.

Skadelig og splittende

Blant avsløringene som kommer frem i de interne dokumentene, er hvordan Facebook satt på data som viste at Instagram var direkte skadelig for unge jenters selvbilde og mentale helse. Likevel delte ikke Facebook denne dataen med offentligheten, og hevdet selskapet gjorde mye for å forbedre jenters selvbilde. Avsløringene har ført til at Facebook har utsatt den planlagte lanseringen av Instagram Kids på ubestemt tid.

Facebook satt på informasjon som viste at Instagram var skadelig for unge jenters mentale helse, men holdt dette tilbake. Foto: Thomas White/REUTERS

Hun sier også at en endring i Facebook-algoritmen fra 2018 førte til merkbart mer splittelse og fiendtlighet blant brukerne. Til tross for dette, valgte Facebook å beholde algoritmen, da splittelsen førte til økte inntekter for selskapet.

– De innså at hvis de endret algoritmen til å bli tryggere, ville folk bruke mindre tid på siden, de ville trykke på færre reklamer, og Facebook ville tjene mindre penger, sier Haugen.

Frances Haugen anklager Facebook for å bevisst bidra til økt splittelse og sinne. Foto: Robert Fortunato/CBS News/60 Minutes via AP

– Bidro til storming av Kongressen

Selskapets inntekter økte fra 56 milliarder dollar i 2018, til 119 milliarder i 2021, skriver Associated Press. I samme tidsrom har Facebooks verdi steget fra 375 milliarder dollar til nesten en billion – altså tusen milliarder dollar.

Haugen anklager blant annet Facebook for å ha bidratt til den dødelige stormingen av Kongressen i januar, og hevder selskapet ikke gjorde nok for å stanse desinformasjon om valgresultatet.

Stormingen av Kongressen i januar var basert på løgner om valgresultatet og krevde flere menneskeliv. Foto: Shannon Stapleton/REUTERS

– Så snart valget var over, fjernet de alle tiltak for å hindre desinformasjon, og de endret innstillingene tilbake til å prioritere vekst fremfor sikkerhet, sier Haugen.

Tirsdag skal varsleren vitne i Senatet, hvor hun skal snakke om hvordan Facebook påvirker sine yngre brukere. Haugen mener Facebook bevisst lyver til sine investorer når de sier at de forhindrer spredning av desinformasjon og splittelse, noe som potensielt kan straffes med heftige bøter.

Senator Richard Blumenthal er blant dem som leder granskingen av Facebook. Foto: Tom Brenner/AFP

– Facebook har utvilsomt villedet og lurt offentligheten, og dermed kan de også ha villedet sine investorer, sier senator Richard Blumenthal til Washington Post. Han sier anklage «høyst sannsynlig» vil føre til en formell etterforskning.

Nekter for anklagene

Med granskninger i Kongressen og det som er den største interne lekkasjen hittil, er selskapet under et voldsomt press. Før «60 Minutes»-intervjuet gikk på lufta, stilte Nick Clegg, Facebooks leder for internasjonale spørsmål, opp på CNN. Her slo han knallhardt tilbake mot Haugens anklager.

– Ansvaret for volden 6. januar og opprøret vi så den dagen ligger ene og alene hos folkene som utøvde volden og de som oppfordret dem, inkludert daværende president Trump og mange andre i media som støttet påstanden om at valget var stjålet, sa Clegg.

"For teenage girls, is the world better with Instagram in it or worse?" @brianstelter presses Facebook's Vice President of Global Affairs Nick Clegg on accusations that Instagram perpetuates body image issues among its users. pic.twitter.com/TIZicv3a9w — Reliable Sources (@ReliableSources) October 3, 2021

Han lover at selskapet vil fortsette å se nøye på hvilke negative konsekvenser de har for brukerne sine.

– Vi vil fortsette å stille oss selv de vanskelige spørsmålene, forsikrer Clegg.