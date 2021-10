Ruud tok ny skalp - har nå flest titler i årets ATP-tour

I tillegg til å ha vunnet sin første tittel på hardcourt ble han med sin femte tittel i årets ATP-tour den med flest titler i 2021. Totalt har det norske tennisesset seks ATP-titler.

– Jeg kom hit fra Boston på mandag og det var tøft å restarte for en ny uke. Jeg tok med meg en god følelse fra kampen med legenden Andy Murray og jeg spilte en av mine beste kamper noensinne nå i finalen, smiler Casper Ruud i intervju med arrangøren like etter kampen.

22-åringen fra Snarøya herjet regelrett med briten på Barnes Tennis Center i San Diego i kampen som startet rundt klokken 01.00 natt til mandag. I det første settet serverte han både lekre server og leverte fra seg flere tekniske slag som Norrie ikke klarte å håndtere.

Det gjorde at Ruud utrolig nok vant de seks første gamene og dermed ble det en smultring med 6-0 i første sett.

– Det Ruud presterer er så vilt! 6-0 i San Diego. Dette er en Ruud som er uforskammet ute på banen her. Det er så mye bevegelse i ballen og Norrie havner bakpå hele tiden, sa VG-kommentator Sverre Krogh Sundbø etter det første settet.

Med seieren over Norrie kom også 250 ATP-poeng. Det gjør at han både nærmer seg Roger Federer som er rangert som nummer 9 i verden. I tillegg sørget seieren for at muligheten for å delta i ATP-finalen i november øker. Der er det kun de åtte høyeste rangerte spillerne som skal delta.

Nå venter BNP Paribas Open i Indian Wells hvor det skal spilles om 1000 ATP-poeng. Turneringen starter 7. oktober.