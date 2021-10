Åpenhjertig Normann: – Jeg var ung og dum

– Den er stor og kjører fort, ler Mathias Normann når TV 2 spør ham om hvilken bil han kjører etter overgangen til Premier League og Norwich.

Der er 25-åringen fra Svolvær endelig i ferd med å etablere seg. Veien til drømmeligaen og fine biler har imidlertid vært svært lang for 25-åringen fra Svolvær.

Fra han debuterte for Bodø/Glimt som 17-åring, ble han sett på som et av landets største talenter. Tre år senere banket Premier League-drømmen på døra. Nyopprykkede Brighton ville ha nordlendingen til den engelske sørkysten.

– Det var en utrolig viktig læringsprosess for min del. Jeg var ung og dum, og skjønte ikke så veldig mye av noen ting. Jeg var veldig brutal, og sa akkurat det jeg mente til enhver tid, også til trenerne. «Hvorfor får jeg ikke sjansen?», og sånne ting, sier Normann.

Redningen ble Molde og Ole Gunnar Solskjær.

– Var ikke klar for England

For nordlendingens første opphold på balløya ble alt annet enn en dans på roser. Valget ble å reise hjem til Norge og Molde på lån, under to måneder etter han signerte for «The Seagulls». Da var det godt å kunne lære av en blivende Manchester United-sjef.

– Jeg dro og jobbet mye med Ole Gunnar. Jeg lærte mye av ham, sier Normann.

LÆRTE MYE: Mathias Normann forteller at han lærte mye av Ole Gunnar Solskjær gjennom tiden i Molde. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

For med Solskjær som manager vokste ikke Normann bare som spiller. Han tok også store steg utenfor fotballbanen, og det er spesielt én beskjed fra perioden på Aker Stadion nordlendingen aldri glemmer.

– At hvis jeg bare bruker hodet litt mer, skjønner litt mer og gjør ting litt kjappere, så var han sikker på at jeg kom til å spille i Premier League en dag, forteller Normann.

Og tiden skulle vise at Solskjær fikk rett.

– Da jeg kom tilbake (til Brighton) begynte jeg å tenkte at jeg ikke var klar for England. Da Rostov kom var det egentlig det mest riktige valget akkurat da, forklarer 25-åringen.



– Mathias har alltid vært type. Han har uansett gått sine egne veier. Jeg hadde ham i Molde en stund, så jeg vet at han ikke bryr seg om hva andre tenker. Jeg tror han kommer til å bli en suksess for Norwich, sa Solskjær nylig til TV 2.

Rørt

Med erfaringene fra Molde og rådene fra Solskjær i bakhodet, valgte han derfor bort Brighton, ut å ha spilt én eneste Premier League-kamp, til fordel for Russlands øverste divisjon i januar 2019. Det ble også nøkkelen til at Normann møter TV 2 som Norwich-spiller i Premier League 2,5 år senere. Hovedpersonen selv innrømmer at det er spesielt å ha oppnådd sin aller største drøm.

– Ja, absolutt. Det som er så artig er jo at det er like spesielt for pappaen min. Han sitter garantert og er mer nervøs enn meg før kamp. Det at han fikk oppleve å se meg i Premier League, det ... ja, det er nesten sånn at jeg blir litt rørt av å tenke på det faktisk, sier Normann, mens han jobber med holde masken.

For det er liten tvil om at pappa Sten står sønnens hjerte svært nært.

– Han har betydd mye for meg, altså, sier Normann, før han forteller om Premier League-debuten mot Watford 18. september.

«VERDENS BESTE DEBUT»: Pappa Sten Normann var veldig fornøyd med sønnens Premier League-debut mot Watford. Foto: Matthew Childs

– Jeg fikk egentlig beskjed to timer før match. Jeg var litt «shaky» og nervøs i bussen på vei til stadion, men det var egentlig det. Da jeg kom inn på stadion og fikk knytt på meg fotballskoene, så var det ... ja, og så litt når man går ut på banen selvfølgelig. Da kjente jeg at «oh, shit, dette betyr noe». Det betyr veldig mye for meg, sier Normann og fortsetter:

– Men da jeg kom meg i gang, var mye på ball og hadde noen gode involveringer, så var jeg egentlig veldig rolig og bare glad for at jeg spilte på et så bra nivå og så bra lag.

Fikk melding av pappa

Selv om debuten endte med 1-3 mot landslagskamerat Joshua King og hans Watford, fikk Normann bevist at han har noe å bidra med på Englands øverste nivå. En drøy halvtime inn i kampen sendte lysluggen Teemu Pukki alene mot keeper med en utsøkt pasning, og utligning var et faktum.

– Det er sånn typisk Mathias-assist, vil jeg si. Jeg har hatt en del sånne der jeg bare prikker de inn i bakrom, også har spissene vært der og scoret. Det var jo en fantastisk følelse når Teemu satte den i mål, forteller Normann.

Og etter kampen ventet naturligvis noen gode ord fra pappa.

– Jeg tror faktisk han skrev en melding der det sto «verdens beste debut» eller et eller annet sånn. Da husker jeg at jeg svarte «ja, men jeg skulle ha vært litt mer aggressiv mot King når han kom i kanalen der og de scoret». Jeg scoret jo ikke mål heller, så det var ikke verdens beste debut, men han synes det, smiler Normann.

Har tenkt på VM

Et stort skår i gleden for Normann er imidlertid at han nå går glipp av de kommende VM-kvalik kampene for Norge på grunn av skade. Det er han ikke alene om.

Erling Braut Haaland, Joshua King, André Hansen, Alexander Sørloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Per Kristian Bråtveit, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson har alle måtte melde forfall.

MISTER SAMLING: Normann går glipp av den kommende landslagssamlingen på grunn av skade. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Har du tenkt på muligheten for å representere Norge i et VM?

– Ja, det har jeg tenkt på. Det er selvfølgelig også en av drømmene mine, og drømmen til mange. Jeg tror alle vet hvor mye det betyr og hvor mye de vil det. Det er selvfølgelig noe vi kommer til å gi hundre prosent for å klare, avslutter Normann bestemt.