Levde med dødsdom i 14 år – Lars Vilks angret ikke på noe

I over ti år måtte Lars Vilks bo på hemmelig adresse med livvakter, med trusler fra terrorister hengende over seg. Nå sørger Sverige over den kontroversielle kunstneren.

Søndag kveld omkom den svenske kunstneren Lars Vilks i en bilulykke. Han ble 75 år gammel, og har de siste 14 årene levd med en dusør på hodet og konstante dødstrusler. Søndag mistet Vilks livet sammen med politibetjentene som var satt til å beskytte ham.

– Det er lenge siden jeg levde et normalt liv. Det er ikke hyggelig, men jeg har blitt herdet. Truslene har blitt en vane, sa Lars Vilks i et intervju med Svenska Dagbladet for bare litt over en uke siden.

Lars Vilks og to politibetjenter mistet livet på E4 ved Markaryd da kjøretøyet de kjørte i kolliderte med en lastebil. Foto: Johan Nilsson/TT

Sverige i sorg

Nå sørger Sverige over Vilks, og hans rolle som en forkjemper for ytringsfirheten. Den svenske politikeren Jimmie Åkesson, leder av Sverigedemokraterna, er knust over dødsfallet.

– Det er med stor sorg at jeg i kveld mottok nyheten m at kunsteren og ytringsfrihetsforkjemperen Lars Vilks, samt to politifolk, har omkommet i en tragisk bilulykke, skriver Åkesson på Facebook, og sier videre at hans tanker går til kunstnerens pårørende.

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson er blant dem som sørger over kunsterens bortgang. Foto: Anders Wiklund/TT

Sveriges kulturminister Amanda Lind omtaler dødsfallet som «utrolig tragisk», og forteller om hvordan Vilks måtte leve i skjul på grunn av arbeidet sitt.

– Siden 2010 har Lars Vilks blitt tvunget til å leve uten frihet fordi han brukte sin ytringsfrihet og kunstneriske frihet. Så ubeskrivelig trist at det skulle ende slik, skriver Lind.

Karikaturtegningene førte til demonstrasjoner verden over, her fra Bangladesh. Foto: Pavel Rahman/AP Photo

Minneordene fra kulturministeren er ingen overdrivelse. I 2007 fremstilte Vilks sprofeten Muhammed som en hund, og ble siden et hatobjekt for muslimer verden over. Den iranske presidenten raste, mens det svenske flagget og dukker av daværende statsminister Fredrik Reinfeldt ble brent i gatene i Pakistan. Al-Qaida utlovet en dusør på 100.000 dollar til personen som drepte Vilks, den ville stige til 150.000 om «han ble slaktet som et lam» - altså at han fikk strupen kuttet over, skriver Aftonbladet.

Attentatforsøk og selvmordsbombere

Siden måtte kunstneren leve med politibeskyttelse og på skjulte adresser, alltid på flyttefot og alltid med en trussel hengende over seg. Truslene ble også verre med tiden, og i 2009 reiste amerikanske Coleen LaRose, kjent som «Jihad Jane», ens ærend til Sverige for å skyte Vilks. Hun mislykkes i oppdraget og ble i stedet dømt til ti års fengsel.

I 2010 ble Vilks angrepet under et foredrag om kunst og ytringsfrihet ved Uppsala universitet. Flere mennesker ble arrestert, men Vilks slapp uskadet unna forsøket. Fire dager senere ble det satt fyr på huset hans, men kunsteren var ikke hjemme da brannen brøt ut. To brødre ble dømt og arrestert for brannstiftelse.

Lars Vilks måtte ha meg seg politibeskyttelse hvor enn han gikk. Foto: Henrik Montgomery/TT

Mot slutten av 2010 sprengte en selvmordsmomber seg selv i luften i Stockholm sentrum. Terroristen utpekte Vilks sine karikaturer som motivasjon for det mislykkede angrepet.

I februar 2015 deltok Vilks på en møte om ytringsfrihet i København. En terrorist begynte å skyte mot deltakerne, og en person ble drept mens to politifolk ble skadet. Samme kveld ble en person skutt og drept utenfor synagogen i København. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

En person ble drept og to skadet da Lars Vilks holdt et foredrag ved det danske kulturhuset Krudttønden i København i 2015. Foto: Ola Torkelsson / TT

Hendelsen tvang Vilks til å leve enda mer avskåret fra samfunnet, men det hindret ham ikke fra å fortsette med kunsten. Svært få våget derimot å stille ham ut, da verkene hans var synonymt med trusler og frykt. Han kunne heller ikke møte eller treffe sin partner gjennom 35 år i hennes hjem, da politiet vurderte dette som for farlig.

Angret ingenting

Den svenske journalisten Per Gudmondson mener Lars Vilks bør få tildeles et monument arbeidet han gjorde for Sverige. Samfunnsdebattanten Ivar Arpi mener Vilks ble sviktet av sine landsmenn.

– Han fortjente en bedre skjebne enn dette. En bedre skjebne enn han fikk i Sverige, der mange av de som burde passet på ham i stedet sviktet når det gjaldt som mest. Han burde fått erstatning. Nå er han død, skriver samfunnsdebattanten.

Inte Lars Vilks... Han förtjänade ett bättre öde än detta. Ett bättre öde än han fick i Sverige, där många av de som borde ha hållit honom om ryggen i stället svek när det verkligen gällde. Han borde ha fått upprättelse. Nu är han död. Fruktansvärt tragiskt. — Ivar Arpi (@Ivarpi) October 3, 2021

Til tross for den ekstreme livssituasjonen, avviste Vilks i forrige uke at han angret på karikaturene.

– Nei, aldri, sa Vilks til Svenska Dagbladet.

– Ytringsfriheten må få være usmakelig.