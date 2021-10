Elverum vant toppkampen: – Det skal være kvalitetsforskjell

Elverum - ØIF Arendal 34-32 (19-16)

Kampen i Terningen Arena var jevn fra start til mål, selv om hjemmelaget ved noen anledninger var oppe i firemålsledelse og til og femmålsledelse 33-28 med drøyt tre minutter igjen å spille.

De rutinerte vertene holdt unna, og det betyr at de fortsatt er på tabelltopp med full pott og ti poeng etter fem kamper og med bedre målforskjell enn Nærbø på samme poengsum.

– Vi har det vi sendte utpå i dag. Vi har ikke tre rekker med stjernespillere, men vi jobber på. Det skal være kvalitetsforskjell på Elverum og ØIF Arendal når du ser på lagene, men vi kjemper og kriger, og det holder nesten, sier ØIF Arendal-veteran Sondre Paulsen til TV 2.

Elverum-trener Børge Lund mener det var en god håndballkamp.

– Vi har et stykke igjen på de små detaljene. Vi tok noen for dårlige sjanser i ny og ne i stedet for å spille med bredde og tålmodighet, sier Lund til TV 2.

ØIF Arendal-trener André Jørgensen Hofstøl er skuffet over at ingenting blir med hjem til Sørlandet.

– Det er surt. Vi hater å tape. Alt i alt gjorde vi en bra kamp, men vi var ikke skarpe nok i et par perioder, noe som gjorde at de kom foran. Vi har en veldig smal tropp, så vi kjemper med det vi kan. Vi liker ikke å snakke om hederlige tap, men dette var kanskje litt det, sier han til TV 2.

Runar Sandefjord og ØIF Arendal følger bak med åtte poeng hver.

Tobias Grøndahl ble Elverums toppscorer med sju mål i kampen mot ØIF Arendal. Bortelagets Olaf Richer Hoffstad scoret også sju mål.