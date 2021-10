Stor oljelekkasje i California – minst 572.000 liter olje har lekket ut i havet

– Utslippet har rammet Huntington Beach betydelig, med vesentlige økologiske konsekvenser på strendene og i våtmarkene, heter det i uttalelsen fra Huntington Beach.

Søndag lå stanken av olje tung over området.

– Du kan smake det, sier en talsperson for myndighetene i Orange County.

Mannskaper jobbet søndag med å dempe omfanget av lekkasjen før den sprer seg til de vernede våtmarksområdene ved Huntington Beach. Utslippet skapte en mange kilometer bred film som lå på vannet og ble skylt i land som klebrige, svarte klumper.

Kystvakten jobbet på spreng for å begrense skadeomfanget. Foto: Ringo H.W. Chiu/AP Photo

Dykkere forsøker fremdeles å avgjøre hvor og når lekkasjen oppsto, men utslippet stanset lørdag kveld. Da hadde minst 572.000 liter olje lekket ut i vannet, melder Associated Press.

– Jeg forventer ikke at det er mer. Det er alt rørene våre kan frakte, sier direktør i Amplify Energy på en pressekonferanse søndag.

Døde dyr

Olje begynte å lekke ut lørdag og spredte seg 34 kilometer, ifølge kystvakten. Opprydningsmannskapene fra kystvakten brukte skimmere for å suge opp oljen og lenser for å begrense omfanget, i det som omtales som en av de største lekkasjene i Sør-Californias historie.

Før daggry søndag hadde olje og døde dyr begynt å skylle opp på strendene i Huntington Beach, en by med rundt 200.000 innbyggere sør for Los Angeles.

De populære strendene i Huntington Beach er nå stengt for publikum. Foto: Mario Tama/AFP

Huntington Beach er kjent som Surf City USA, og byens mange strender er et yndet mål for både turister og surfere. Nå kan de måtte holdes stengt i flere måneder.

– Denne oljelekkasjer er en av de mest katastrofale situasjonene vi har opplevd på flere tiår, sier ordfører Kim Carr.

Blant de største

En strekning på over seks kilometer av stranden var søndag sperret av med gul teip som var strukket mellom livredningstårnene. Vanligvis er denne stranden full av folk som svømmer, surfer eller spiller volleyball.

Området er hjem til en rekke utrydningstruede dyrearter, så vel som en viktig fiskeindustri og et hekkeområde for flere trekkfugler.

Strendene er viktig både for dyreliv og turistnæringen i området. Foto: Mario Tama/AFP

– Kystområdene i Sør-California har et veldig rikt dyreliv, og er helt sentralt for det biologiske mangfoldet, sier Center for Biological Diversity.

Oljelekkasjen omtales som en av de største i Californias historie. I 1990 lekket 1,6 millioner liter råolje ut da et tankskip gikk på grunn utenfor Huntington Beach.

I 2015 sprakk en rørledning nord for Santa Barbara, noe som førte til at 541.313 liter råolje lekket ut over Refugio State Beach.