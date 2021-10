Solbakkens skadekrise: – Mange spillere får en kjempemulighet til å vise seg frem

Omoijuanfo er Eliteseriens toppscorer og scoret et nytt mål da Molde slo Odd 3-1 søndag. Han hentes inn i troppen sammen med Julian Ryerson og Iver Fossum, som noterte seg for to mål da Aalborg vant i dansk superliga søndag.

Samtidig bekrefter Fotballforbundet at Joshua King har meldt forfall. Watford-spissen ble skadd lørdag.

– Vi hadde et ørlite håp om at skanningen han gjennomførte ville gi oss et positivt svar. Svaret vi fikk var dessverre at Joshua er uaktuell for de kommende landskampene, sier landslagslege Ola Sand.

Fredrik Midtsjø pådro seg også en skade søndag og har også meldt forfall til troppen.

Ohi sier til TV 2 at han er beæret.

– Det er et stort øyeblikk for meg. Jeg hadde et ørlite håp om at «alle gode ting er tre» og det var det. Nå gleder jeg meg bare til å møte alle sammen.

Solbakken: – Ekstremt

Ståle Solbakken har fått mange nedslående beskjeder de siste dagene.

– Det har vært ekstremt og ekstremt i noen posisjoner, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2, og sikter til keeper- og spissplassen.

MÅ KASTE PLAN A, B OG C: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: TV 2

– Åtte-ni forfall til en sånn samling er selvfølgelig mye, men vi får ikke gjort noe med det. Det er fortsatt mange gode fotballspillere igjen, så skal trenerteamet sørge for å legge riktig kampplan, kanskje gå en annen vei og sørge for å bli konkurransedyktige, sier Solbakken.

Solbakken må stole på langt mindre rutinerte spillere.

– Mange spillere her får en kjempemulighet til å vise seg frem på den største scenen i kanskje en mer betydelig rolle enn de ville fått ellers. Vi kan ikke synes synd på oss selv og bruke mer tid på det. Vi må sørge for at de 24 spillerne har best sjanse til å lykkes i kampene, sier Solbakken.

– Ingen her regner med Haaland

Landslagstrener Solbakken har kun et syltynt håp om at Erling Braut Haaland blir med.

– Ingen her regner med Haaland. Dortmunds ortoped og vår lege snakker godt sammen på tysk hver dag. Han har en type skade som kan løsne litte grann, men jeg har ikke noen forhåpninger. Jeg planlegger ikke med Haaland, men jeg vil ikke si at alt håp er ute hvis legen sier det er tre prosents sjanse. I mitt hode og min taktikk er han avskrevet de neste dagene, sier han til TV 2.

Det vil komme en avgjørelse på Haaland på mandag, opplyser Sand til TV 2.

Kampene mot Tyrkia 8. oktober (borte) og Montenegro 11. oktober er avgjørende for Norges VM-sjanser. Norge er på andreplass i gruppa med samme poengsum (13) som Nederland, mens Tyrkia er på tredjeplass med elleve poeng.

– Vi må bare sørge for å gjøre en kjempejobb i de to kampene og ikke bruke energi på de negative tankene. Nå er det ganske annerledes enn for én uke siden. Da var alt fryd og gammen. Nå skal vi gjøre det beste ut av det, og det er mitt ansvar. Vi skal love at vi skal gjøre to veldig gode landskamper. Vi kommer garantert til å spille spennende kamper uten å stå med luen i hånden eller kaste inn håndkleet, sier Solbakken.