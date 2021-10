Brann rotet bort seieren: – Forferdelig keeperspill

Mjøndalen - Brann 1-1

Like før pause fikk Mjøndalens Albin Sporrong sitt andre gule kort og ble sendt i dusjen. Da så det svært lovende ut for Brann med tanke på tre bortepoeng.

Tidligere i omgangen hadde Aune Heggebø satt fint opp Robert Taylor, som scoret Branns ledermål. Brann hadde også muligheter til å lede mer enn 1-0.

Men mot spillets gang svarte Mjøndalen med sine ti mann et kvarter før slutt. Brann-målvakt Lennart Grill kom langt ut i 16-meteren for å bokse unna en ball. Han traff ballen, men den havnet rett hos Lars Olden Larsen, som la ballen til rette og fint lobbet inn 1-1 fra utenfor 16-meteren.

– Det er forferdelig keeperspill av Grill. Hva i all verden skal keeperen gjøre der ute? Ja, den var godt satt av Larsen, men den situasjonen hadde aldri oppstått om Grill leverte en solid prestasjon, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Robert Taylor, Moonga Simba og Mathias Rasmussen hadde store muligheter til å sende Brann tilbake i ledelsen i minuttene etter kalddusjen. På overtid var Simba svært nær å sette inn seiersmålet, men Brann-spilleren skjøt på innsiden av krysstolpen.

– Det var jævlige greier. Fy faen. Det er noe av det vondeste jeg har vært med på. Jeg sa før kampen at dette var en av de viktigste kampene vi har spilt, og det er sikkert et av de viktigste uavgjortresultatene noen gang, for nå er vi fortsatt med. Det kan hende innsatsen vi la ned og det ene poenget er viktig med tanke på det mentale også, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Discovery etter de hektiske sluttminuttene.

– Det ble for engstelig for vår del. Vi spilte med håndbrekket på og sluttet å angripe. Vi ga Mjøndalen følelsen av at de kan få et eller annet, for vi var ikke så ivrige opp mot målet deres, brøt ikke nok gjennom og angrep ikke med kvalitet og vilje, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Med Tromsøs 2-0-seier over Haugesund har Brann på kvalifiseringsplass fire poeng opp til tromsøværingene på trygg grunn. Mjøndalen ligger sist med tre poeng opp til Brann på kvalifiseringsplass. Stabæk, som ligger nest sist og tapte 0-3 for Bodø/Glimt søndag kveld, har ett poeng opp til Brann.

– Nå er det en trio som skiller seg ut i bunnen. Jeg har en følelse av at Tromsø har mer å gå på enn de andre lagene i bunnen, sier Mathisen.

Brann-supporterne møtte opp i stort antall i Mjøndalen. Bortefeltet med 650 plasser var utsolgt. I tillegg var det mange Brann-tilhengere på andre felt.