Gråtkvalt Sandviken-profil med hyllest til «ukjent» støttespiller

– Du vet når du jobber jækli hardt over lang tid for å oppnå et mål? Den følelsen der.. Det er dette vi jobber for hver eneste dag. Jeg gleder meg så sykt til cupfinale, sier en tydelig rørt Spord til TV 2.

Hun har nettopp ledet sitt Sandviken til 2-0-seier i cupsemien mot LSK Kvinner.

27-åringen trekker pusten dypt, før hun fortsetter:

– Jeg tror aldri jeg har vært så sliten som etter denne kampen her. I dag skulle vi bare vinne. Det ble sagt i garderoben før kamp: Nå skal vi faen meg ta det, forklarer Spord.

– Du er på gråten?

– Ja, jeg er faktisk det. For det er spesielt en person som har hjulpet meg gjennom dette. Det setter jeg så utrolig stor pris på, forklarer Spord, før hun videre hyller laginnsatsen - nok en gang.

Hemmelighetsfull

– Hvilken person sikter du til?

– Det får bli hos meg. Han vet det selv, sier Spord.

Midtbanespilleren, som står med 17 A-landslagskamper for Norge, kom tilbake til Norge og Sandviken fra Fiorentina foran 2018-sesongen.

Utenlandsoppholdet i støvellandet ble ikke slik hun hadde sett for seg.

Den gang var hun tydelig på at hjemkomsten ikke var noe steg tilbake i karrieren: Det store målet var seriegull med bergenserne.

FINALEKLARE: Sandviken-spillerne feiret godt og lenge med fansen etter seieren. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Ingrid, sammen med mange andre, er en veldig viktig bidragsyter for at vi er kommet dit vi er kommet. Det er riktig at hun sa det (at målet var gull med Sandviken), og så er det kommet flere andre til som har vært med på å forsterke de ambisjonene hun har hatt hele veien. Hun har fått flere med på laget, forklarer Sandviken-trener Alexander Straus.

– Et enormt forbilde

Etter tre strake fjerdeplasser i Toppserien siden den gang, kan 27-åringen nå krone en ellevill sesong med «The Double».

– Det har vært en fantastisk reise, sier hun.

Stortalentet Elisabeth Terland tegnet seg på scoringslisten søndag med en lekker heading. 19-åringen, som landslagsdebuterte i vår, er tydelig på hvilken rolle Spord spiller for Sandviken.

– Det var nettopp dette hun kom tilbake for: Å ta Sandviken til cupfinale og ligagull. Hun er bare et enormt forbilde i måten hun er på som spiller, og måten hun er på som person. Det viser hun gang på gang. Hun er en veldig viktig spiller som er med på å sette standarden for oss andre, sier Terland.

Cupfinalen mellom Sandviken og Vålerenga på Ullevaal 31. oktober.