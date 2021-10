Høy vannstand skaper utfordringer – Terjes arbeidsplass ble oversvømt

Vannet stenger broer og oversvømmer bygninger i Lillestrøm. I Nordre Follo fører den høye vannstanden til at kloakk renner ut i elven.

Bedriftseier Terje Aasgård måtte søndag erkjenne at arbeidsplassen Busch Eloxal igjen hadde blitt oversvømt av Leira.

Da TV 2 møter han i arbeidslokalene søndag kveld forteller han at vannet har trukket seg tilbake, men at han er likevel redd for at det vil komme nye oversvømmelser natt til mandag.

FLOM: Det er ikke første gang Aasgårds lokaler blir oversvømt. Verst var det i 1987. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Vi har fått kjørt bort det viktigste, men mye utstyr kan bli ødelagt om vannet kommer høyere enn i går, sier han.

Bedriften har de senere årene måttet håndtere flere oversvømmelser.

Denne gangen må de koste på seg ny isolasjon.

– Det er veldig slitsomt. Elven er veldig gjengrodd, og vannet stiger fort. Vi håper jo at noen tar tak i det, og sørger for at mer av vannet renner ut.

Selv om Aasgård har sørget for å stable de viktigste gjenstandene høyt i lagerlokalene, så våger han ikke å håpe på at vannstanden i Leira har vært på sitt høyeste for høsten.

– Jeg er ikke veldig optimistisk for morgendagen, sier han.

STABLET: Stolene er stablet høyt, slik at det unngår vannspeilet på gulvet. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Dropper evakuering

Lillestrøm kommune satte søndag krisestab, som skulle arbeide med hvordan kommunen på best mulig vis kunne demme opp for de store nedbørsmengdene som har kommet i området de siste døgnene.

KRISESTAB: Morten Nårstad sier at det ikke er nødvendig å evakuere boliger ved Leira. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Kommunalsjef for miljøteknikk i Lillestrøm, Morten Nårstad, sier til TV 2 at vannstanden i området Leirsund nå er betydelig mye høyere enn ellers.

To broer har blitt stengt som følge av dette, og søndag formiddag uttalte han også til Romerikes Blad søndag formiddag at det kunne bli aktuelt å evakuere fire boliger som ligger inntil elven Leira.

Søndag kveld sier Nårstad til TV 2 at det likevel ikke blir aktuelt.

– Prognosene for det neste døgnet er på vår side. Selv om det er økende mengder vann langt nord i vassdraget, så ligger det til rette for at det ikke er nødvendig å evakuere boliger i dette området det neste døgnet.

DEMMER OPP: Vannstanden i Leira i Lillestrøm er høy. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Kloakk i elvene

I Nordre Follo skaper nedbørsmengdene en illeluktende utfordring. Der har nemlig vannmengdene ført til at kloakk renner ut i elven ved pumpehuset på Haugbro.

– Her er det en samling av masse vann som har kommet til i det siste, og som nå har trukket ned i dalen. Da blir bekkene større enn vanlig, og problemet med det er at vi får det som heter «overløp», forklarer driftsoperatør i Nordre Follo, Morten Landre.

Landre forklarer at pumpeanlegget da ikke klarer å frakte kloakken videre, og at overskuddet går ut i bekken.

VANN: Morten Landre sier at gamle rør nå fører til kloakk i elvene i Follo. Foto: Sunniva Nerbøberg/ TV 2

– Da blir det veldig mange fremmede næringsstoffer i Oslofjorden, nitrater og slikt, som gjør at vi til slutt vil ødelegge livet i fjorden. Det eneste vi får gjort er å få vannet til å renne bedre ut i bekkene og elvene, og på lang sikt bytte flere rør, sier han.

Landre sier at det er nettopp gamle rør som har ført til disse utfordringene.

Utvider farevarsel

Søndag har varsom.no utvidet det oransje farevarselet, som tidligere bare gjaldt Oslo og Romerike, til å også gjelde Østfold.

– Det er en alvorlig situasjon som kan gi omfattende oversvømmelser og erosjonsskader utsatte steder, sier Tommy Skårholen, vakthavende hydrolog i NVE.

Han legger til at det ser ut som nedbøren vil vedvare i de østlige områdene til sent i kveld, og ber samtidig folk som oppholder seg i nærheten av vassdrag om å følge nøye med på situasjonen.

– I områder som erfaringsvis er utsatt, bør man flytte unna verdigjenstander. Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring, selv om det er mindre og mellomstore elever som vil få høyest vannføring.

Skårholen legger til at det er viktig å følge med på varsom.no sine farevarsler, og at de fortløpende blir oppdatert.