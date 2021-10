Carlsen fikk juling

Mandag fra kl. 16.30: Se siste dag av Champions Chess Tour-finalen på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Levon Aronian-Magnus Carlsen 3-0

Carlsen kom skjevt ut med svarte brikker mot verdensfemmeren Levon Aronian.

Armeneren åpnet best, før stillingen ble utlignet. Så gjorde Carlsen en tabbe midt i partiet da han flyttet dronningen frem. Sjakkcomputeren mente at han heller burde flyttet tårnet for å bremse en bonde.

Da Aronian fikk gjort den samme bonden om til en dronning 15 trekk senere, ga Carlsen opp partiet.

Det var Carlsens tredje partitap på rad i touren. Samtidig hadde han allerede vunnet Champions Chess Tour sammenlagt. TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer utelukket at verdensmesteren var rammet av motivasjonssvikt.

– Hadde han ikke vært motivert for å spille, hadde han benyttet en av de remis-mulighetene han fikk. Problemet er at motivasjonen hans er å vinne i stor stil, sa Hammer.

– Han er mer opptatt av å spille spenstig sjakk enn hva resultatet blir, la han til.

I det første hvit-partiet for kvelden eksperimenterte Carlsen igjen. Han spilte også svært raskt, men Aronian forsvarte seg godt og sikret remis.

I sitt andre og siste svart-parti levde verdensmesteren fra Lommedalen farlig. Prosentene vippet voldsomt i Aronians favør da Carlsen gikk frem med bonden på kanten.

Armeneren hadde imidlertid bare ett trekk som ville bevare overtaket, og det fant han ikke. Se forklaringen her:

Da hadde Carlsen muligheten til å berge omspill med seier i siste parti med hvite brikker. I stedet fikk 30-åringen en ny runde med juling. Carlsen ga opp partiet etter bare 26 trekk.

Han tar ikke tapet så tungt.

– Jeg burde spilt bedre enn jeg har gjort de siste dagene, men det er sånn det er, sier han i et intervju med Chess24.

Mandag fra kl. 16.30: Se siste dag av Champions Chess Tour-finalen på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.