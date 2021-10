Nytt pinlig nederlag for Real Madrid: – En kjempeskalp

Real Madrid våknet for sent, og tapte overraskende for Espanyol.

Espanyol – Real Madrid 2-1:

Et tafatt Real Madrid-mannskap reiste seg etter pause, men måtte likevel se seg slått 2-1 av Espanyol i La Liga søndag kveld.

Real Madrid lyktes dermed ikke med å slå tilbake etter det pinlige 1-2-tapet på hjemmebane mot Sheriff i Champions League i midtuken.

– Dette var ikke bare tre viktige poeng, men også en kjempeskalp. Dette ble en virkelig minneverdig kamp. For Espanyol var dette en bragd av dimensjoner, med tanke på den sesongen de hadde i fjor, slo TV 2-kommentator Endre Olav Osnes fast.

– Real Madrid tapte for første gang i La Liga og gikk på sitt andre strake tap. Real Madrid har jo tatt seirene her over en lav sko de siste årene. Men nå ble de stoppet, poengterte han.

Dermed forblir Real Madrid på samme poengsum som byrival Atlético Madrid (17), som slo Barcelona 2-0 lørdag. Tapet er det første i La Liga for Real siden januar.

Sjokkerte gjestene

Espanyol sjokkerte Real Madrid og tok ledelsen etter 17 minutters spill. Raul De Tomas dundret ballen i mål fra kloss hold og sendte hjemmelaget i på Rcde Stadium. Adri Embarba var nest sist på ballen før scoringen.

Real Madrids innsats i første omgang imponerte ikke kommentator Endre Olav Osnes.

– Det var noe helt daft over dette Real Madrid-laget før pause, mente han.

Real Madrid var like daffe de første ti minuttene etter pause. Aleix Vidal ble spilt fri innenfor 16-meteren etter timens spill. Iskaldt og knallhardt dundret han ballen i nærmeste hjørnet.

– Den scoringen kom ut av ingenting. Ut av ingenting så scoret Espanyol. Men det viser hvor sårbare Real Madrid er bakover, mente Osnes etter 2-0-scoringen.

Like etter trodde Karim Benzema han hadde redusert for Real Madrid. Men scoringen ble annullert for offside.

Perlescoring

20 minutter før slutt gjorde Benzema alt selv og fikk inn reduseringen. Han driblet tre-fire spillere innenfor 16-meteren før han dunket ballen i hjørnet.

Benzemas niende scoring på åtte kamper var av de den vakre sorten.

– For en herlig scoring, kommentere Osnes.

Anført av målscorer Benzema igangsatte Real Madrid en skikkelig sluttspurt. Sju minutter før slutt fikk Eden Hazard ballen i nettet, men også den ble annullert for offside.

Utligningsmålet kom aldri. Real Madrid lyktes dermed ikke med å reise seg etter det pinlige 1-2-tapet på hjemmebane mot Sheriff i Champions League i midtuken.