Guardiola raste: – En City-spiller hadde blitt sendt av

Mohamed Salah vartet opp med et mål som trolig havner i årets mål-diskusjonen. Men Pep Guardiolas mannskap slo tilbake.

Liverpool-Manchester City 2-2 (0-0)

Manchester City dominerte førsteomgang, men 15 minutter med spillerne i pausen var alt Jürgen Klopp trengte.

I andreomgang var Liverpool raskere, sterkere og bedre. Det resulterte i mål, men da de røde trodde de hadde kontroll på kampen smalt det fra City.

Men kampen var ikke over. Mohamed Salah vartet opp med magi da han sendte Liverpool tilbake i ledelsen, men Kevin de Bruyne ville det annerledes.

Belgieren mål ble kampens siste og sørget for uavgjort.

– I slike kamper skulle man ønske det var tre omganger. Det har vært en vidunderlig fotballkamp med vidunderlige enkeltmannsprestasjoner, sier TV 2s fotballekspert Nils Johan Semb.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt var tilstede på Anfield og opplevde kampen på nært hold.

– Den andreomgangen er en av de beste fotballkampene jeg har sett i mitt liv, sier Thorstvedt.

Guardiola kritisk til dommeren

Like før Liverpool gikk opp til 2-1 var Bernardo Silva på vei fremover for City, men James Milner taklet ham. Milner hadde allerede pådratt seg gult kort, men slapp unna.

På sidelinjen kunne man se Guardiola rase mot fjerdedommeren. Etter kampen er han sikker i sin sak.

– Det er et klart gult kort. Det er helt klart. Dette skjer på Anfield, det skjer på Old Trafford. En City-spiller hadde blitt sendt av, det er hundre prosent sikkert. Noen ganger er de for beskyttet. Det burde vært hans andre gule kort, sier spanjolen.

Der skulle Milner vært utvist. Kan ikke ha han på banen nå. Blir sendt av på neste frispark han lager. — morten langli (@skolemorten) October 3, 2021

Klopp på sin side var storfornøyd med lagets andreomgang, men den første omgangen ville han helst ikke snakke om.

– Vi bør være fornøyd med resultatet, sa tyskeren til TV 2 etter å ha kritisert eget lags prestasjon de første 45 minuttene.

RASTE: Pep Guardiola var lite fornøyd med dommernes prestasjon da James Milner taklet Bernardo Silva. Foto: Peter Byrne

Total City-dominans

Manchester City fikk kampens første store sjanse etter 20 minutter. Bernardo Silva kjørte karusell med flere av Liverpools spillere, som stod igjen svimle. Så serverte han Phil Foden, som ikke klarte å overliste Alisson Becker.

– Silvas raid er det sykeste raidet jeg har sett i mitt liv, sa TV 2s ekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Kevin de Bruyne var også nære ved å sende gjestene i ledelsen i førsteomgang, men det ville seg ikke foran mål for Pep Guardiolas menn.

Manchester City dominerte førsteomgang og Liverpool hadde store problemer med å komme seg over midtbanen før de ble brutt.

INTENST: Kampen mellom de to gigantene foregikk under et voldsomt tempo. Foto: Paul Ellis

– Praktfull Liverpool-fotball

Jürgen Klopps gloser i garderoben må ha nådd igjennom til Liverpool-spillerne. Fra første minutt i andreomgang var tempoet raskere, taklingene hardere og viljen sterkere.

De røde var plutselig tilbake i kampen. Etter 59 minutter fikk de betalt. Mohamed Salah spilte igjennom Sadio Mané som var iskald alene med Ederson. Dermed var Klopps menn i ledelsen.

– Dette er Liverpool-identitet. Det er praktfull Liverpool-fotball, utbrøt Nils Johan Semb.

Men da Liverpool trodde de hadde kontroll på kampen smalt det på motsatt side. Phil Foden fikk ballen til venstre fra Gabriel Jesus. Unggutten hamret ballen inn i motsatt hjørne. En vakker avslutning.

Guardiola-raseri og Salah-magi

Pep Guardiola raste da James Milner var hardhendt med Bernardo Silva. Milner hadde gult kort fra før, men slapp unna sitt andre gule kort til Guardiolas store frustrasjon.

15 minutter før slutt var det duket for magi. Mohamed Salah satte fart mot Citys mål og sendte både to og tre spillere i pølseboden. Så klinket han ballen i motsatt hjørne. En kandidat til sesongens mål av egypteren.

– Jeg er tom for superlativer. Det går ikke an å gjøre det bedre, var dommen til Semb.

– Målet til Salah er helt utrolig. Det må være et av de bedre han har scoret i karrieren, sier Andy Robertson etter kampen.

Fem minutter senere utlignet City igjen. Denne gang var det Kevin de Bruyne som hamret til. Alisson Becker var sjanseløs da ballen gikk via Joël Matip og rett i mål.

– Guardiola har gått fra rasende til jublende på få minutter, sa Alsaker.

Fire minutter før slutt fikk Fabinho en gedigen mulighet, men brukte for lang tid da han hadde hele målet åpent foran seg.