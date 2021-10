Ett av overgrepene skal ha skjedd mot en elev på skolens område

En mann ansatt ved en skole i Bergen er siktet for voldtekt av barn under 14 år. Ett av overgrepene skal ha skjedd på skolens område. Politiet skriver at det kan være flere fornærmede i saken.

Flere medier meldte lørdag at en skoleansatt i Bergen var siktet for overgrep mot barn under 14 år. Mannen er også siktet for å ha begått seksuelle handlinger mot barn under 16 år.



Mannen ble i Hordaland tingrett besluttet varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Ifølge mannens forsvarer, Einar Råen, erkjente mannen det han er siktet for og samtykket til varetektsfengslingen.

Søndag skriver politiet at mannen ble pågrepet på torsdag, etter at politiet fikk melding om at en elev hadde blitt utsatt for et mulig seksuelt overgrep på skolen hvor mannen er ansatt.

Politiet skriver at det gjennom etterforskningen av saken har kommet frem opplysninger om flere fornærmede, uten at de ville gå nærmere inn på hvor mange det dreier seg om.

Videre i pressemeldingen skriver politiet at de andre ansatte ved skolen, samt elevenes foresatte, har blitt informert om saken.