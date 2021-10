Tottenham reiste seg: – Han kunne ikke bomme der

Tottenham – Aston Villa 2-1:

Aston Villa kom fra en kruttsterk og fortjent 1-0-seier mot Manchester United i den forrige serierunden, men kom raskt ned på jorden mot Tottenham.

Tottenham vant nemlig kampen 2-1 etter at Lucas Moura ble matchvinner med sin scoring i det 71. minutt. Ballen havnet i mål via Targett. Tottenham reiste seg dermed mesterlig etter å ha måttet se seg slått 3-1 av Arsenal i London-derbyet forrige helg.

Selv om Moura trillet ballen over streken, mente Premier League at Matt Targett såvidt var borti ballen på vei mot mål, og krediterte matchvinnerscoringen som et selvmål.

– Han kunne ikke bomme der, sa TV 2-kommentator Espen Ween om matchvinner-scoringen mot Aston Villa, som du kan se i videovinduet øverst.

– Tottenham stod igjen med alle tre poengene, og det var ekstremt viktig for laget. De tok en fortjent seier, oppsummerte han.

– Seieren satt litt langt inne, for Villa er et godt fotballag. Men Tottenham vant fortjent, samtykket TV 2-ekspert Petter Myhre i Premier League-studio etter kampslutt.

Kontrollert dansk dynamitt

Pierre-Emile Kordt Højbjerg sendte Tottenham i ledelsen med en kontrollert scoring i det 26. minutt.

– Det der er glimrende. Pierre-Emile Højbjerg kroner et flott angrep med en fantastisk scoring. Han satte ballen så kontrollert i mål, beskrev kommentator Espen Ween etter scoringen.

– Han fikk både tid og anledning til å legge ballen lekkert i hjørnet, mente Petter Myhre om fulltrefferen.

Aston Villa hang imidlertid godt med, og skapte en god del brukbare muligheter. Tottenham kunne likevel gå til ledelse med en noe ufortjent ledelse.

– Tottenham slet fra starten, og slet med å spille seg ut. Det var lite aggressivitet og rytme, poengterte TV 2-ekspert Petter Myhre.

Slo tilbake umiddelbart

Etter pause hadde Tottenham mer orden på spillet og fosset flere ganger i angrep. Blant annet kom Son til flere opplagte målsjanser.

Men etter 66 minutter stiltnet Aston Villa hjemmefansen.

Ollie Watkins dukket opp i feltet og styrte inn 1-1-scoringen med sin første fulltreffer for sesongen etter en kontring. Matt Targett sto for den målgivende pasningen.

– Villa fikk score enkelt, og dette er selvsagt grunn til bekymring for Tottenhams manager, poengterte Ween.

Bare tre minutter senere tok imidlertid Tottenham ledelsen igjen. Son slo inn i feltet, og Lucas Moura trillet ballen over målstreken.

– Han kunne ikke bomme der, poengterte Ween.

Flere mål ble det ikke. Moura ble matchvinner og Tottenham vant kampen 2-1.