Colbrelli oppløst i tårer etter seier i Paris-Roubaix

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Sonny Colbrelli gråt høylytt etter å ha spurtet til seier i Paris-Roubaix.

Italieneren var en del av en trio som gjorde opp om seieren, og han vant foran Florian Vermeersch og Mathieu van der Poel.

– Det er utrolig. Det er min første deltakelse i Paris-Roubaix. Jeg er veldig glad fordi dette er en legendarisk utgave av rittet med regn ved start, sier Colbrelli.

Det var et svært kaotisk ritt med utallige velt. Det var første gang siden 2002 at det regnet under brosteinsklassikeren.

Det så svært lovende ut for Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), som hadde en solid ledelse på over minuttet, men med 30 kilometer igjen måtte italieneren bytte sykkel. Fem kilometer senere gikk han i bakken på brosteinen og tapte enda mer tid. Med 16 kilometer igjen til mål var det over for Moscon.

Ineos-rytteren ble blåst forbi av Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Florian Vermeersch (Lotto Soudal) og Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious).

Trioen kom inn på velodromen sammen. Overraskelsesmannen Florian Vermeersch startet spurten, men Colbrelli gikk forbi og tok seieren.

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) var ikke med i seierskampen, men han ble beste nordmann da kom inn 4.40 bak Colbrelli til 14. plass.

Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) satt i brudd tidligere på etappen.