TV 2s ekspert tror disse elleve starter mot Tyrkia

– Man er jo svekket i hver eneste lagdel.

Det er dommen til TV 2s landslags- og fotballekspert Jesper Mathisen etter søndagens pressemelding fra Norges Fotballforbund.

Der kom det frem at Mathias Normann, Kristoffer Ajer og Jonas Svensson har meldt forfall til landslagets samling kommende uke.

Fra før har Alexander Sørloth og André Hansen meldt forfall. I tillegg kjemper Erling Braut Haaland en kamp mot klokken for å rekke fredagens skjebnekamp mot Tyrkia. Sander Berge er også uaktuell.

I tillegg måtte Joshua King ut med skade lørdag. Om King rekker landskampene er ikke klart ennå. Dersom ingen av de nevnte blir med på landslagssamlingen er det ni spillere som må skiftes ut. Nesten halve troppen.

Til tross for alle skadene vil ikke Mathisen bruke ord som nødlandslag, men endringer, det blir det.

– Så gale som et nødlandslager det ikke, men det blir jo litt nødlandslag-tankegang. Det må inn spillere som normalt ikke hadde vært der. Veton Berisha ender jo fort opp med å starte mot Tyrkia, det hadde han nok ikke sett for seg for ti dager siden, sier Mathisen.

Han tror derimot at en av nødlandslagets beste spillere får plassen fremst på banen.

TV 2s landslags- og fotballekspert Jesper Mathisen tror Ståle Solbakken stiller med følgende ellever mot Tyrkia:

(4-4-1-1): Ørjan Håskjold Nyland - Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling - Mohamed Elyounoussi, Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Jens Petter Hauge - Kristian Thorstvedt - Veton Berisha.

Mathisen tror et annet alternativ er Martin Ødegaard på høyrekant, mens Patrick Berg tar plassen i midten. Da tror han Elyounoussi vil bli flyttet over på venstre, mens Hauge blir plassert på benken.

Landslagslege Ola Sand sier i pressemeldingen til NFF at de er forberedt på dårlige nyheter rundt Haaland og King.

– Vi avventer skanning av King og de siste tilbakemeldingene på Haaland. På begge disse to er vi forberedt på dårlige nyheter. Per Kristian Bråtveit skal også sjekkes hos oss, etter at han måtte ut i gårsdagens kamp, sier Sand.