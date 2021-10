Skadeforfall fra Kristoffer Ajer, Mathias Normann og Jonas Svensson

Norges fotballforbund bekrefter i en pressemelding at Kristoffer Ajer, Mathias Normann og Jonas Svensson ikke blir med mot Tyrkia og Montenegro.

Fra før er Sander Berge, André Hansen og Alexander Sørloth ute med skader. Joshua King og Erling Braut Haaland er usikre.

Samtidig måtte Nederland-proff Fredrik Midtsjø gå av banen med en skade søndag.

– Kristoffen Ajer fikk en muskelskade i forrige Premier League-kamp for Brentford og Jonas Svensson fikk en skade i fredagens kamp. Mathias Normann har fått et tilbakefall med en tidligere skade, og tidshorisonten er for kort til at han skal rekke landslagskampene, opplyser NFF i pressemeldingen.

BEKYMRET: Ståle Solbakken. Foto: Ali Zare

Landslagstrener Ståle Solbakken opplyser at det ikke var uventet at Ajer ville miste landskampene. Han har foreløpig ikke tatt stilling til om han skal hente inn ytterligere erstattere.

– Når det gjelder Kristoffer, så var vi klar over at dette kunne skje og tok høyde for det i uttaket med en ekstra midtstopper. Vi må vurdere totaliteten og den fullstendige situasjonen, og ikke minst se dagens kamper, før vi henter inn erstattere. Vi hadde selvfølgelig ønsket oss en annen inngang på samlingen, men nå skal vi sette sammen en slagferdig tropp og et konkurransedyktig lag, forteller landslagssjefen i pressemeldingen.

– Fryktelige nyheter

TV 2s eksperter beskriver skadeproblemene Solbakken nå opplever rett og slett bare for «trist».

TV 2-EKSPERT: Jesper Mathisen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er fryktelige nyheter inn mot den viktigste kampen, som er mot Tyrkia. Den må vi vinne, eller minst ha poeng i. Det blir vanskeligere med så tunge forfall, mener TV 2-ekspert Petter Myhre, og slår fast:

– Alle de som nå har meldt forfall er jo bærebjelkene i laget vårt. Dette er triste nyheter.

Jesper Mathisen mener mannefallet på landslaget er helt krise.

– Ja, det er det absolutt. Det var allerede krise med de forfallene som allerede er. Nå mangler man i tillegg den beste sentrale midtbanespilleren og Ajer som jeg tror hadde startet mot Tyrkia. Så ja, dette er krise, sier han til TV 2.

– Jeg kan ikke huske å ha opplevd maken, fortsetter fotballeksperten.

Landslagslege Ola Sand sier følgende om de siste skadene på Ajer og Svensson:

– Ajer og Svensson har tatt MR som viser at skadene er for langvarige i forhold til landslagssamlingen, sier landslagslege Ola Sand.

Sand venter også på tilbakemeldinger vedrørende andre spillere i Norges tropp. Til TV 2 sier han at landslaget får en tilbakemelding på Haaland mandag.

– Vi avventer scanning av King og de siste tilbakemeldingene på Haaland. På begge disse to er vi forberedt på dårlige nyheter. Bråtveit skal også sjekkes hos oss, etter at han måtte ut i gårsdagens kamp.

– Ikke opplevd lignende

Norge møter Tyrkia fredag og Montenegro mandag neste uke. Landslagslege Ola Sand innrømmer at han aldri tidligere har opplevd en større skadeproblematikk på landslaget.

– Jeg har ikke opplevd en lignende skadesituasjon før en samling noen gang, verken på håndball- eller fotballandslaget, sier landslagslege Ola Sand til NTB.

Superspissen Erling Braut Haaland har et problem med en muskel og har stått over kamper i det siste.

Landslaget har likevel ikke helt gitt opp håpet om at Haaland kan delta i landskampene mot Tyrkia og Montenegro.

– Skaden er på retur, men vi vet ikke om han kan bli aktuell for landskampene. Borussia følger ham opp nå, sa landslagslege Ola Sand til NTB tidligere søndag.

Ny smell for landslaget: Midtsjø ut med skade

Nederland-proff Fredrik Midtsjø måtte gå av banen med en skade søndag. Han føyer seg inn i rekken av spillere som sliter før Norges skjebnekamp.

Norge møter Tyrkia til en kamp som blir avgjørende i VM-kvalifiseringen fredag. Midtsjø var en av spillerne i landslagssjef Ståle Solbakkens tropp til kampen mot Tyrkia og Montenegro tre dager senere.

Søndag måtte Midtsjø gå av banen etter 43 minutter for Alkmaar mot Cambuur. Klubben skriver på Twitter at det var en skade som gjorde at Midtsjø måtte gå av banen.

Alkmaar vant kampen 3-1.

King skadet kneet

Joshua King ble byttet ut før pause i Watfords kamp lørdag. Det er antatt at han fikk en vridning i et kne.

– Han skal gjennom en MR-undersøkelse i England mandag, sier Sand.

Dermed er det høyst uklart om han kommer til samlingen i Oslo.

Keeper ut med skade

Keeper Per Kristian Bråtveit fullførte heller ikke sin kamp for Nimes lørdag.

– Vi tror ikke det er så mye med ham, og han kommer til Oslo der vi gjennomfører undersøkelser, sier Sand.

Norge møter Tyrkia fredag og Montenegro neste mandag i VM-kvalifiseringen.

Nederland og Norge topper puljen med 13 poeng etter seks kamper. Tyrkerne ligger som nummer tre med elleve.

