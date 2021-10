Åtte døde da et privatfly krasjet inn i bygning i Milano

Åtte personer døde da et privatfly krasjet inn i en bygning i den italienske byen Milano, søndag ettermiddag.

Alle de åtte omkomne var om bord flyet, hvorav seks av dem var passasjerer, mens de siste to utgjorde mannskapet.

Den italienske avisen la Repubblica skriver at flyet krasjet inn i en toetasjes bygning som huser kontorlokaler, og parkeringsplasser for busser. Bygningen begynte å brenne som følge av ulykken, og bilder fra stedet viser at bygget er totalskadd.

Det er foreløpig ukjent hva som er årsaken til ulykken.

Bygningen ligger i området San Donato Milanese, sørøst i Milano. Flyet er ifølge la Repubblica av typen PC-12, et en-motors passasjerfly.

Det ble først meldt fra italienske medier at det var totalt seks personer om bord, før tallet senere ble oppjustert til åtte.