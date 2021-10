Dette har aldri skjedd i Farmen-finalen før

Innspillingen av den 17. sesongen av Farmen er snart ved veis ende. Denne søndagen spilles nemlig finalen av TV 2-programmet inn.

Vanligvis foregår finale-tinget utendørs, på tingplassen som ligger på gården.

Nå gjør Strix, som produserer Farmen, endringer før finalen.

Aldri skjedd før

Finale-tinget som i utgangspunktet skulle foregått utendørs på Steinsjøen gård, blir denne sesongen flyttet innendørs.

Det har aldri skjedd før.

Årsaken er uværet som herjer på Sør- og Østlandet.

– Det var meldt ekstremt mye vind, og fare for svært sterke vindkast i dag. Det ville vært umulig å gjennomføre finalen i dag under de forholdene, skriver pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl i en e-post til TV2.no.

Han forklarer at finalen ikke ville latt seg gjøre – verken praktisk produksjonsmessig, eller i forhold til velferden til deltakerne, som hadde måttet sitte stille i regn og vind, mange timer i strekk.

UVÆR: På grunn av uværet måtte Farmen-produksjonen ta grep. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Derfor valgte vi å flytte finalen innendørs.

– Det er ikke første gangen vi har måttet omstille oss raskt i denne produksjonen, og vi kan igjen takke en velvillig lokalbefolkning i Hurdal, og et hardtarbeidende og omstillingsvillig crew i Strix for at vi klarte å redde dette i havn, skriver Dahl.

HEV SEG RUNDT: Strix-produksjonen måtte ta grep, da uværet gjorde det umulig å holde finalen utendørs. Foto: TV 2/Alex Iversen

Ble kastet ut

Kort tid før finaleuken gikk av stabelen, måtte nemlig produksjonen omstille seg, de ble kastet ut av Hurdalsjøen hotell hvor de har hatt tilholdssted under innspillingen.

Årsaken var regjeringssonderingene som skulle foregå mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

– Vi er veldig skuffet over måten vi blir behandlet på. Vi er i en veldig viktig og sårbar periode av produksjonen. Det å flytte 60 medarbeidere nå, rett før finaleuken starter, får store uheldige konsekvenser både praktisk og økonomisk, uttalte daglig leder i Strix, Jørgen Hermansen.

På kort tid klarte dog produksjonen å skaffe seg tak over hodet, slik at finaleuken kunne gjennomføres på best mulig vis.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

